Rogel: "El domingo comenzará un ordenamiento político de la UCR en Entre Ríos"

Con la Casa del Partido Radical repleta de militantes, se llevó a cabo el cierre de campaña de la Lista 302, “Radicales para conducir y gobernar” en Paraná."Hoy, cuando escuchaba a algunos ataques de algunos radicales que piensan que en la descalificación encontrarán alguna adhesión, repasaba la lista que integro en “Radicales para conducir y gobernar” y me encontré, para mi tranquilidad, que integran la lista nombre y apellidos que si algo les sobra es radicalismo, militancia y sentido de pertenencia a este partido que tiene más de cien años", dijo Fabián Rogel."Nadie puede sospechar que no es una lista integrada por radicales auténticamente cristalinos y que han estado en estos 40 años de democracia, al servicio no solo de la construcción democrática sino de nuestro partido", resaltó."Sara Foletto, que va de vicepresidenta del Comité de la Provincia, que ha sido viceintendenta de su localidad, y que actualmente es diputada de la provincia; Sergio Avero, como presidente del Comité de la Capital y que fue fiscal de Estado, entre otros cargos, en los momentos difíciles del gobierno de Sergio Alberto Montiel; Sergio Kennetemann, que fuera dos veces diputado de la provincia; Atilio Benedetti, que fuera diputado nacional e intendente de su pueblo y dos veces candidato a gobernador del radicalismo; Marcelo Milano, que fuera concejal, director de Rentas y asesor de Sergio Montiel; Bruno Sarubi, actualmente intendente de La Paz y una de las promesas futuras del radicalismo; Marcelo López, quien fuera diputado y actualmente representante por el radicalismo en la CTM e hijo de quien fuera senador nacional Alcides Humberto López; Ariel Toller, joven dirigente del departamento Federación ahora transformado en comuna; Sergio Solari, que ya ha sido miembro y militante histórico del partido y que junto con Gracia Jaroslavsky ha sido la mano derecha de un radical como César Jaroslavsky; Manuel Tenen, Carlos Weiss, Uriel Brupbacher, Héctor Solari son algunos de los intendentes actuales que integran esta lista; Gabriela Lenna, actual diputada de la Nación son algunos de los tantos nombres que observo en la boleta 302, que no me hacen sino pensar que hay un radicalismo y un conjunto de radicales dispuestos a conducir el partido y preparados para gobernar esta provincia a partir de diciembre de este año", manifestó.Cada uno de los oradores destacó la necesidad de trabajar para que el radicalismo llegue al poder portando los postulados y las banderas que iluminaron cada uno de los once gobiernos radicales que tuvo la provincia a lo largo de la historia.El candidato a presidente de la Juventud, Nano Waltter, de la localidad de Chajarí, se mostró conforme de estar integrando una lista que exhibe “los valores radicales, vinculados a la educación, salud, siempre pensando en las necesidades del pueblo y siempre del lado del vecino”.Continuó la diputada Sara Foletto, quien también se mostró contenta de estar en la casa radical, ”junto a trabajadores del Comité de la Provincia, que van a trabajar hasta el domingo a la noche para lograr el triunfo de la lista 302”. “Hemos tomado esta responsabilidad porque es verdad que queremos un partido abierto y moderno, y para eso nos vamos a poner a trabajar desde el primer día. Nosotros somos radicales, que no nos vengan a confundir”, indicó.Al momento de dar su mensaje, el candidato que encabeza la lista de los delegados al Comité Nacional, Atilio Benedetti, hizo un reconocimiento “a cada una de las personas presentes”. “Estoy muy tranquilo y muy conforme -dijo- porque distintos espacios nos pusimos de acuerdo en poner intereses superiores a los intereses particulares. Con todos ustedes vamos a conducir el radicalismo de Paraná y de Entre Ríos. Vamos a ser gobierno en la provincia de Entre Ríos a partir del 10 de diciembre”.Luego habló el candidato a presidir el Comité Capital, Sergio Avero, quien se mostró emocionado con la convocatoria ya en la etapa final de una campaña intensa. Destacó “la respuesta de los correligionarios”. “La Lista de 302 es un ejemplo de consenso y de conformación de una unidad para generar una propuesta. Mostramos coherencia, que es uno de los pilares fundamentales para dirigirnos a la sociedad”, indicó para agregar que el lunes, luego de que la Lista 302 gane el domingo, convocará al otro sector interno “para ampliar la unidad”.“Queremos ser gobierno y lo vamos a hacer si hacemos bien las cosas en un partido que debe ser amplio y abierto que coteje ideas. No hemos contestado ni un agravio porque al otro día vamos a llamar a quienes perdieron y nos vamos a juntar. Cuando más nos pegan, más ganas de salir y redoblar el esfuerzo nos da. No nos manejamos con odio, sino con ideas y con programas y por eso vamos a ganar el domingo, como paso inicial para ser gobierno”, finalizó.