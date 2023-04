“Hay que terminar con la discusión de empresarios de un lado y Estado del otro”

El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana, junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano, la inauguración de la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que permitirá duplicar su capacidad operativa hasta los 30 millones de pasajeras y pasajeros por año y hará que la experiencia de viaje sea más rápida, segura y cómoda."Quiero que esta inauguración sea orgullo nuestro, que se sepa que fue hecha por empresarios argentinos y que el Estado la estuvo apoyando", afirmó el mandatario quien destacó la importancia de conciliar "la pujanza, la decisión y la inventiva de los empresarios argentinos con el esfuerzo del Estado para llevar adelante lo que la Argentina necesita ".El jefe de Estado aseguró que la terminal inaugurada hoy, y que comenzará a operar el lunes, "fue una obra que no empezamos nosotros, cuando llegamos al gobierno estaba paralizada en un 70%", y diferenció su gestión de la anterior al afirmar que "no paramos las obras. Las obras que hacen falta y son necesarias, no importa quien las haya empezado, las terminamos", porque "no son de un gobierno, son del pueblo argentino".El Presidente estuvo acompañado por el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados; el titular de Aeropuertos Argentina 2000 y director ejecutivo de Corporación América, a cargo de la gestión de la compañía que administra las terminales aéreas, Martín Eurnekian; el presidente de la Corporación América, Eduardo Eurnekian; el titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Carlos Lugones, y la administradora nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli.Con una superficie total de 50 mil metros cuadrados en tres niveles, el nuevo edificio consolida la operación de todas las líneas aéreas en una sola terminal y aumentará un 25 por ciento los mostradores de check-in, además de ampliar los sectores de migraciones, retiro de equipajes y control de aduanas para una operación más eficiente.Sobre las obras, Giuliano sostuvo que junto con esta terminal "se modernizaron 27 aeropuertos en todo el país", lo que muestra que "tienen que ser política de Estado ya que unen a argentinos y argentinas en un país que se desarrolla e integra a ciudadanos y ciudadanas del mundo entero".Por su parte, el titular de Aeropuertos Argentina 2000, Martín Eurnekian, resaltó que "estamos frente a una de las obras más importantes de la historia de la infraestructura argentina y un hito en la industria aeroportuaria con este proyecto que demandó una inversión de 230 millones de dólares".La obra, que posibilitó la generación de más de 2.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, a lo largo de tres años, contempla una conexión integral de las terminales de partidas y arribos y fortalece las áreas de control de seguridad y migratorio, a través de un edificio integrador.También asistieron al acto de inauguración el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la titular del Concejo Deliberante del partido bonaerense, Dulce Granados, entre otras autoridades nacionales, provinciales, locales y representantes gremiales.Previamente, el Presidente recorrió las instalaciones, donde saludó a los trabajadores y trabajadoras y escuchó a la Orquesta Aeropuertos Argentina 2000, una iniciativa de Eduardo Eurnekian para promover el desarrollo intelectual y artístico de adolescentes y jóvenes provenientes de diversos sectores de la sociedad a través de becas de estudio y perfeccionamiento musical.