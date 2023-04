Se cumplen 28 años del “nacimiento y la configuración de la red nacional HIJOS”, el movimiento que nació para renovar y resignificar la lucha por los derechos humanos en un momento del país en el que reinaba la apatía política y la impunidad jurídica de los responsables del Terrorismo de Estado.“HIJOS nace a fines de los ´90, en pleno neoliberalismo, en un pueblo de Córdoba que había sufrido desapariciones, torturas, exilios y robos de bebés por la dictadura cívico-militar; fue a 18 del golpe, en un taller de literatura, porque dio la casualidad que se juntaron muchos con la misma historia: eran hijos de desaparecidos, exiliados y ex presos políticos”, explicó auna integrante de la agrupación de Paraná, Clarisa Sobko. “En el ´77 se configura Madres de Plaza de Mayo, luego Abuelas, y la tradición de lucha de ellas hizo germinar la semilla de los y las hijas; y así surge Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio”, agregó.“Fue con mucho dolor y olvido en los cuerpos, pero con mucha necesidad de hablar, señalar y exigir a un Estado que estaba totalmente ausente de políticas de memoria, verdad y justicia”, sintetizó la hija de desaparecidos por el terrorismo de Estado.“Y en el ´96 se configuró HIJOS Paraná, que significó la posibilidad de encontrarnos, de saber que hay otros que pasaron por lo mismo, que teníamos características similares, hasta en las pesadillas, y el silencio auto-impuesto en la sociedad porque había familias que lo ocultaban, quizás por supervivencia”, repasó Sobko al recalcar: “Nos juntamos para saber quiénes eran nuestros padres, reamar sus historias entre nosotros, y con la posibilidad de exigir”.“El escrache fue un método de lucha creado por HIJOS porque veníamos de las leyes de impunidad. Entonces, no se podía juzgar penalmente a los responsables que ya estaban indicados en las causas penales; y si no hay justicia, hay escrache. Así marchamos con alegría y juventud, señalando a aquellos que convivían en nuestras sociedades y, junto a gremios, instituciones y partidos políticos, les mostramos a los vecinos las pruebas respecto de qué era lo que habían hecho. Después señalábamos sus casas para que sean sus prisiones”, resumió la militante de DDHH.La décima edición del ciclo Música por la Identidad se realizará este sábado en Paraná en el marco de la conmemoración de los 40 años de democracia y del pedido colectivo de Memoria, Verdad y Justicia. Bajo el lema “Te seguimos Buscando”, la presentación de artistas locales comenzará a las 19.30 en el anfiteatro Héctor Santángelo, con entrada libre y gratuita.“Música por la Identidad es una forma de consciencia social a través del arte y en este caso a través de la búsqueda de nuestros hermanos”, fundamentó Sobko. Al invitar a sumarse a ser parte del festival, explicó que “las presentaciones serán continuadas porque se irán hilvanando distintas artes visuales, como la música, danza, teatro, imágenes y más de 50 artistas locales”.