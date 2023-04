Desestiman suspensión de ley de alquileres: “Es perfectible, pero está vigente”

Política Rodríguez Larreta anunció beneficios para inquilinos y propietarios

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, desestimó la posibilidad de que el Gobierno suspenda la Ley de Alquileres y afirmó que"La ley de alquileres es perfectible, sin ninguna duda, pero es una ley que básicamente protege a los inquilinos. Hasta que no tengamos una herramienta mejor de protección a los inquilinos es la ley que está vigente", subrayó Cerruti durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.Luego de que circularan versiones acerca de que el Ejecutivo nacional analizaba suspender la Ley de Alquileres, la funcionaria nacional precisó: "Siempre estamos dispuestos a que el Parlamento dé las discusiones que tiene que dar o que se hagan propuestas que pueda llevar adelante el Poder Ejecutivo para encontrar las herramientas que nos permitan perfeccionar esa ley".Además, Cerruti"para que además de proteger a los inquilinos sea realmente de fomento de alquileres y que estos sean a un precio más reducido".En ese marco, la portavoz afirmó que "el tema de los alquileres tiene que ver con las políticas que se llevan adelante a nivel local" en el distrito porteño y argumentó: "El precio de los alquileres es de la Ciudad de Buenos Aires, la imposibilidad de alquilar es de Ciudad de Buenos Aires, por lo que necesita y merece políticas locales".Las declaraciones de Cerruti se produjeron luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara medidas para el proceso de alquiler y pidió derogar la Ley de Alquileres.En ese marco, Cerruti argumentó que hay "alquileres en dólares para el turismo internacional sin ningún tipo de regulación" y consideró importante que no hayan "viviendas ociosas"."Cuando estuvimos en la Legislatura, en su momento aprobamos que el Banco Ciudad tenía que ser la garantía de los alquileres en la Ciudad. Eso está vigente y sin embargo la Ciudad no lo implementa", concluyó.