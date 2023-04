Scioli:“Mi gran coincidencia con Bordet es que el camino es producir y exportar"

Política Scioli estuvo en Paraná para organizar misión comercial a Brasil

El gobernador Gustavo Bordet y el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, acordaron incrementar el comercio bilateral con el país vecino y diversificar la producción entrerriana que se exporta. Alimentos y economía del conocimiento son claves en el futuro inmediato, según definieron.Bordet explicó que la reunión de este jueves es la continuidad del trabajo que se viene desarrollando con la embajada y el gobierno nacional. “Cuando Daniel fue ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, tuvimos una misión comercial a San Pablo que fue muy exitosa. Brasil representa una gran oportunidad para nuestra oferta exportable en economías regionales”.Puntualizando la actualidad de estos lazos, mandatario entrerriano continuó: “El mercado que tiene Brasil y la zona de influencia de San Pablo es muy atractivo e importante. De hecho, hoy Entre Ríos está exportando a Brasil distintos productos, como leche en polvo y cítricos dulces, para lo cual estamos definiendo mercado. En esto, Daniel ha hecho aportes importantes y también en materias de otros productos, por lo cual nos reunimos con los empresarios para facilitar todos los intereses comerciales que tienen con Brasil”.Destacando la labor articulada, Bordet manifestó: “El trabajo en conjunto nos ha dado un muy buen resultado y Daniel siempre está conteste a cualquier requerimiento de la provincia de Entre Ríos, así que estamos muy optimistas de poder seguir trabajando y generando posibilidades de ingreso de divisas por exportación, pero también de sostener el trabajo de nuestra provincia a través del fortalecimiento de nuestras economías regionales”.Por último, recordando los alcances de la misión comercial de 2022, el gobernador anfitrión señaló: “Cuando estuvimos en San Pablo, nos reunimos con la Federación de Industriales de ese estado, tuvimos muy buena recepción y todos los participantes de aquella misión manifestaron su satisfacción y conformidad. Además, luego hubo oportunidades de negocio que fortalecieron el vínculo. Esto se inscribe para seguir trabajando en este sentido y poder profundizar estas relaciones”.Por su parte, el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli agradeció al gobernador Gustavo Bordet por el encuentro y por “la posibilidad de darle continuidad a un trabajo que comenzó en julio del año pasado con una misión encabezada por el propio gobernador junto a empresarios y la posibilidad de poner a la provincia de Entre Ríos en el centro del interés brasileño de la poderosa Federación de Industriales de San Pablo, donde su presidente lo recibió y agasajó en un encuentro muy numeroso”.Destacó que "a partir de allí se intensificó el comercio bilateral que, con la llegada a la Presidencia de Brasil de Lula da Silva y su compromiso con la integración, con definir la relación con Argentina como privilegiada, hemos articulado el 23 de enero un acuerdo de gobierno ejecutivo binacional. Con distintos puntos, que tienen que ver con profundizar la integración, complementarnos, en cadenas de valor agroalimentaria e industrial, obras de infraestructura, energía"."Eso abre renovadas posibilidades para la economía entrerriana y de Argentina en general, porque el camino es producir y exportar más, y ser más competitivos", resaltó Scioli y reconoció que "esa es la gran coincidencia que tengo con el gobernador, por lo cual siento un gran respeto por su calidad humana y política, por su tarea de progreso y desarrollo".En ese sentido, recordó, que “este periodo de gobierno irrumpió a nivel nacional con acontecimientos impredecibles, como la pandemia, las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania y una sequía histórica”. Pero, “con políticas públicas sosteniendo a un espíritu emprendedor de una provincia que tiene todas las condiciones mirando al futuro sea una gran protagonista en el contexto binacional", afirmó.Párrafo seguido, Scioli, destacó las características de la provincia, por la “producción geográfica, prácticamente en el corazón del Mercosur y una diversidad de sectores productivos que el gobernador está movilizando en este trabajo articulado del sector público- privado en la cual este encuentro es demostración de eso”.En ese contexto, señaló que “los desafíos hacia los tiempos que se vienen, es agregar cada vez más valor a las materias primas, industrializar cada vez más la ruralidad, el rol de la economía del conocimiento para la juventud que está preocupada, con incertidumbres, con temores y nosotros queremos darle certezas en cuanto a eso.”Seguidamente, el embajador dijo que un pilar fundamental, “es el tema energético”, ya que en junio finaliza la primera etapa de gasoducto, y “estamos articulando con Brasil el financiamiento y la concreción de la segunda etapa. Lo que nos va a permitir exportar grandes volúmenes de gas de stock que no tengamos que utilizar para el consumo doméstico en los hogares o industriales para retroalimentar esa divisa al circuito productivo, que la industria pueda desarrollar toda su capacidad instalada, insumos, materias primas”.Párrafo aparte, se refirió a su labor como embajador de Argentina en Brasil: “Le he dado y le doy a la embajada de Brasil una impronta muy ejecutiva, muy comercial. Batimos record de comercio bilateral de los últimos nueve años y esto fue por esto porque no nos quedamos esperando que nos vengan a comprar, salimos a vender”, dijo y señaló que con la llega de Lula, “la perspectiva en un contexto de crisis de la globalización es excelente, porque juntos somos muchos más fuertes”.Por último, recordó lo que mencionó anteriormente: “Acá estoy, cuentan conmigo, cuenta conmigo Entre Ríos, cuenta conmigo el gobernador y todos con mi experiencia renovada, modernizada porque Brasil me ha permitido a mí actualizar aquella agenda de desarrollo que propuse a los argentinos en el año 2015”.