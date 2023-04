Violencia contra la niñez: senadores aprobaron por unanimidad la "Ley Lucio"

Política Es Ley un proyecto que reconoce como natural y originario al lenguaje de señas

Las exposiciones

Con Cristina Kirchner en la presidencia del recinto, el Senado de la Nación aprobó hoy por unanimidad el proyecto de "ley Lucio" que crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes.Tras una ola de reclamos para que el Senado trate la iniciativa, que había recibido media sanción del Senado el 9 de noviembre del año pasado, finalmente se convirtió en ley con 65 votos afirmativos, con el abuelo de Lucio Dupuy -el niño de cinco años brutalmente asesinado que inspiró la creación del proyecto- ubicado en uno de los palcos del recinto.Lucio Dupuy falleció tras recibir palizas permanentes de parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de la misma, Abigail Páez, en Santa Rosa, La Pampa. Las asesinas fueron condenadas el 18 de febrero pasado a prisión perpetua por el Tribunal de Audiencia de Juicio de la capital pampeana.La iniciativa, que recrea el formato de la Ley Micaela aunque en este caso vinculado a la prevención y detección temprana de la violencia contra las infancias y adolescencias, había estado en el temario de la fallida sesión del 30 de marzo, cuando el oficialismo y la oposición no pudieron ponerse de acuerdo en el orden de tratamiento de los proyectos y se suscitaron álgidas discusiones no resueltas sobre cuestiones reglamentarias.Aquella nueva dilación provocó indignación y un fuerte rechazo entre los familiares de Lucio Dupuy y de otras víctimas de violencia contra la niñez, reacción que obligó a la oposición a volver a negociar con el oficialismo una nueva sesión.El primer senador en abrir el debate fue el pampeano oficialista Daniel Bensusán, quien consideró que el proyecto "puede convertirse en una herramienta que se sume a la lucha para la protección de nuestras infancias y adolescencias y evitar la vulneración de sus derechos".El legislador del Frente de Todos subrayó que "la violencia y la vulneración de los derechos de las infancias atraviesa a toda la sociedad y nos interpela a todos los que tenemos responsabilidades políticas institucionales".Y al respecto indicó que la violencia que "se ejerció sobre Lucio no fue un hecho aislado", por lo que ratificó "la importancia de legislar sobre estos temas para evitar hechos como el que ocurrió".El pampeano instó a que "esta iniciativa fortalezca los canales institucionales de denuncia y comunicación para garantizar una intervención inmediata para que cesen cualquier vulneración o violencia de derechos de niños".En este sentido, llamó a una toma de conciencia sobre el tema y dijo que "mientras existan medios de comunicación que utilicen los homicidios de niños para sumar audiencia, mientras exista el uso de estos hechos aberrantes para intereses electorales, mientras se siga escondiendo bajo la alfombra estas cuestiones y se mire hacia otro lado, no estaremos respondiendo en forma madura como sociedad".Sobre el contenido de la norma, Bensusán informó que el plan de capacitación "es de carácter continuo, permanente y obligatorio para cada uno de los agentes de los tres poderes del Estado Nacional que formen parte corresponsable del sistema integral de protección y promoción de los derechos de niños y adolescentes".Y acotó que posteriormente podrán sumarse a la capacitación los agentes de los estados municipales, provinciales, de organizaciones sociales, recreativas, deportivas, culturales a través de diferentes convenios que puedan firmar con la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia, que será la autoridad de aplicación.

"El proyecto establece la posibilidad de convenios con universidades nacionales, entidades de la sociedad civil, organizaciones de la comunidad para que de forma conjunta puedan asistir al diseño del plan, a la homologación y el monitoreo de las distintas instancias", precisó.A su vez, puntualizó que "la autoridad de aplicación llevará a cabo campañas de concientización para la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes", así como "la revisión periódica del contenido del plan y su eficacia en la implementación de la ley".Al finalizar su discurso, Bensusán se solidarizó con la familia de Lucio Dupuy y le habló directamente al abuelo de la víctima, que estaba presente en uno de los palcos."Su lucha y perseverancia es algo que debemos utilizar para que de una vez por todas dejen de suceder hechos que le pasó a Lucio y que Argentina pueda avanzar en la protección y promoción de los derechos de las infancias", finalizó.

Por su parte, la senadora de la UCR María Belén Tapia recordó que en la Cámara de Diputados se había dado un paso fundamental en el tratamiento de la iniciativa cuando se sintetizó en un solo texto los proyectos de los diputados Martín Maquieyra, Roxana Reyes y Paola Vessvessian.Pese a compartir el proyecto, la santacruceña aclaró que "es insuficiente" para combatir el flagelo y reclamó una ley de protección integral contra el maltrato infantil.Por otra parte, señaló que es "preocupante el mensaje que quieren instalar algunos medios, periodistas y artistas" respecto de considerar la pedofilia como una orientación sexual.

"La pedofilia no es una orientación sexual. El abuso sexual es un caso de poder y no se necesita ser psicópata o mentalmente enfermo para llevarlo a cabo", afirmó."El abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes, es un delito y debe ser tomado como tal", finalizó, citando el documento del colectivo "No Matarás".Autora de uno de los proyectos, la senadora del PRO, María Victoria Huala, señaló que "esta ley comenzó su recorrido hace un año y medio con el asesinato de un nene de cinco años" y recordó que fueron "cinco veces" las que "Lucio debió ser atendido por golpes y quemaduras, y nadie hizo nada".En este marco, hizo responsable al gobierno de La Pampa y a la Justicia por "no ver las alarmas", y relató que el médico forense que recibió el cuerpo de Lucio Dupuy afirmó que "en 30 años jamás vio algo así".

La última oradora fue la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, quien enfatizó que el proyecto de ley Lucio "va más allá de una cuestión partidaria e ideológica", aunque lamentó que "llega tarde" porque Lucio y otras víctimas ya "no están"."Debemos atacar desde lo Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero necesitamos una aplicación rápida y bien", resaltó la mendocina.La senadora kirchnerista opinó que "hay que alarmar a niños, niñas y adolescentes sobre los temas de abuso y maltrato en el ámbito familiar".