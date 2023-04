Rodríguez Larreta anunció beneficios para inquilinos y propietarios

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció una batería de medidas que apuntan a aliviar la situación de los inquilinos y propietarios de la Ciudad de Buenos Aires a la hora de cerrar un contrato, entre las que propuso derogar la Ley de Alquileres.



"Sé lo difícil que es conseguir un alquiler y lo caro que resulta pagarlo. No hay laburo y sueldo que alcance, y menos en esta situación de inflación totalmente fuera de control", detalló al encabezar el acto, y continúo: "Hay un sentimiento de resignación, la gente no puede tener su casa".



A través de tres programas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el precandidato a presidente por el PRO informó que el Gobierno porteño otorgará créditos para pagar los costos de ingreso a un alquiler y una bonificación del 70% para poder percibir el seguro de caución. También anunció que se financiarán reformas en viviendas desocupadas que posibiliten aumentar la oferta.



Además, se ampliará la exención impositiva de ingresos brutos para contratos de alquiler y el tope de exención pasará de $75.000 a $220.000, con una exención que tendrá tope de tres propiedades.



También se eximirá del ABL y el impuesto inmobiliario a las unidades alquiladas por hasta 36 meses o la duración del contrato, a la vez que se impondrá un tope de valor fiscal y un tope al valor del alquiler.



"Quiero que todos puedan decidir sobre su futuro sin estar a la deriva por un mercado inmobiliario que está explotado", señaló Rodríguez Larreta luego de encabezar el anuncio en el que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore; el vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario; y el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Christian Werle.



En la misma línea, indicó que el precio de los alquileres configura "uno más de los problemas que genera una macroeconomía descontrolada", y aseguró que "en este caso se agrava por una ley que no resolvió ningún problema y los empeoró todos".



Para Rodríguez Larreta, la Ley de Alquileres vigente desde el 11 de junio de 2020 debe derogarse para poder avanzar en un sistema que beneficie a inquilinos y propietarios y que ayude a resolver lo que definió como "la crisis habitacional más grande en 30 años".



"Nuestros diputados están trabajando en alternativas para priorizar las necesidades de quienes todos los días sufren las consecuencias de esta ley, pero necesitamos un acuerdo que involucre a todos los sectores y les dé respuestas", declaró.



"La política no puede solo enfocarse en las diferencias y las peleas previas, los dirigentes tenemos que ser capaces de derogar una ley que está afectando a todos los argentinos", expresó luego de las tensiones internas del espacio que integra tras anunciar que la Ciudad tendrá elecciones concurrentes.



Por último, el referente del PRO aseveró que apunta a que "los jóvenes tengan intacta la ilusión de independizarse de sus familias a una edad lógica, que las mujeres que crían a sus hijos solas puedan hacerlo en una vivienda digna y que los jubilados no dejen todos sus ingresos en un alquiler imposible de pagar".



"Transformar la vida de los argentinos se logra con medidas concretas y mucho laburo para llevar alivio en situaciones tan duras como la que estamos atravesando. Hoy tomamos esta decisión y vamos a trabajar en el mismo sentido en la Nación, si me eligen Presidente, porque este es un problema de todos los argentinos", afirmó.



En tanto, concluyó: "Quiero liderar la generación de personas que se animan a trazar un punto de inflexión en la historia argentina y que se animan a poner la verdad sobre la mesa. Sin grandes discursos, sin gritos, sin relato; trabajando todos los días sin aflojar para que los argentinos vivamos mejor".