Galimberti: "Esta provincia necesita una transformación”

El radicalismo entrerriano irá a las urnas este domingo 16 de abril. Dos listas se presentaron para presidir el Comité Provincial: “Cambio Radical” y "Radicales para conducir y gobernar".En ese marco, este miércoles por la noche, en la Casa del Partido de la UCR Paraná se concretó el cierre de campaña de la lista “Cambio Radical”, que postula al máximo cargo partidario provincial al intendente de Crespo, Darío Schneider. Se trata del espacio que lleva en la interna provincial de Juntos al diputado nacional Pedro Galimberti (que presidió el partido entre 2018 y 2020) como precandidato a gobernador.Al respecto, Galimberti señaló aque “el domingo los radicales de la provincia vamos a ir a votar para elegir a nuestras autoridades, como acostumbramos en democracia. Le pedimos a todos los afiliados de la provincia que nos acompañen en este proceso”.La lista reúne “presidiendo el Comité Capital el Dr. Luis Weber y el Comité Provincial Darío Schneider. Gustavo Cusinato es nuestro primer delegado al Comité Nacional y Raymundo Kisser nuestro primer Convencional a la Convención del Partido Radical. Con todos ellos, y con otras seccionales en Paraná y comités en el interior de la provincia, trabajamos para las elecciones del domingo”.Por otra parte, se refirió a su candidatura precandidato a gobernador en Entre Ríos y manifestó que “esta provincia va a tener que elegir a quién debe gobernar desde diciembre. Habrá una elección PASO y una General. Muchos de los entrerrianos tendrán la oportunidad de elegir: o están conformes con la provincia que tenemos o advierten la necesidad de algún cambio. Si eso es posible, necesita también la necesidad de dirigentes y vecinos de esta provincia comprometidos con ese cambio que intentamos proponer y que tiene que ver con la idea de que esta provincia tiene que salir del estancamiento en el que está desde hace muchos años tratando de encontrar mejores oportunidades en diferentes lugares de la provincia con gente que tiene diferente idiosincrasia, pero para eso es necesaria una transformación”.“Los que hoy están evidentemente no han sabido, no han podido o no han querido. Para eso desde la oposición hay una responsabilidad de construir una alternativa que enamore a los entrerrianos. El camino es largo y el desafío de gobernar el día uno también es difícil porque está claro que hay una situación general del país, no solo en lo económico, sino en lo cultural y lo social, que va a requerir algunas modificaciones”.“Nos estamos preparando para dar la batalla en términos electorales, como corresponde en la democracia, en un año en donde celebramos 40 años de su regreso. A nosotros nos van a ver recorriendo toda la provincia. El cambio depende de buenos dirigentes y buenos políticos, pero también del compromiso de todos los entrerrianos”, finalizó.