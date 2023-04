“Lo que brinda el Estado da garantía y mejores servicios”, dijo Silvina Batakis

La funcionaria valoró las políticas económicas de la provincia y sostuvo que "es destacable todo el esfuerzo que se ha hecho en materia fiscal".Del encuentro, que se desarrolló en el despacho del mandatario entrerriano, participaron también el ministro de Economía, Hugo Ballay, y el presidente de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano.Al término de la reunión, la presidenta del Banco de la Nación Argentina (BNA), Silvina Batakis, afirmó aque "creemos en el rol del Estado y vinimos a compartir junto con el ministro de Economía y el gobernador (Gustavo Bordet), a quien le agradezco la charla que mantuvimos, esta experiencia y también a ver cuáles son las dificultades y los desafíos"."Soy una convencida de que tenemos que tener orden fiscal, tanto en las provincias como en el nivel nacional", agregó luego Batakis y señaló que "las provincias han hecho un esfuerzo tremendo en ese sentido". También explicó que gracias a eso, las provincias "pueden hacer una mejor oferta de bienes y servicios a su población, que es lo que ha hecho Entre Ríos en particular".En la misma linea, la presidenta del BNA se refirió al encuentro de aseguradoras públicas que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones y sostuvo que "este tipo de encuentros son importantes para llegar más a la gente", y reveló la intención de avanzar en "algún convenio, federación, unidad, para darle una red especial" a las aseguradoras."Hay muchas cosas por mejorar y también para potenciar. Todo lo que tiene que ver con el rol del Estado da mucha más garantía, mejores servicios y nos cuesta a veces difundirlo", completó Batakis.Además, Batakis destacó el funcionamiento del Instituto Provincial del Seguro (Iapser), y sostuvo que "Entre Ríos es una de las provincias que mejoró muchísimo". Además, subrayó:“Somos conscientes de la problemática de la inflación y de lo que esto hace en las familias argentinas. Hay un trabajo muy fuerte que se está desarrollando desde el ministerio de economía, sobre todo en la articulación con otros sectores y herramientas”, expresó.La inflación no permite que el Estado pueda llevar adelante, una obra que, seguramente, le pueda resolver muchas cosas a una familia y a una población entera”, inidicó la economista y sumó: “Es algo complejo que trasciende a distintas gestiones de gobierno, de distintos espacios políticos y no es algo que no se pueda resolver en cinco minutos, es un problema estructural y singular de la economía argentina y muy difícil de comparar con otros países”.Para finalizar, aseguró: “Es un tema que lo tenemos que tomar con mucha seriedad, abordarlo desde todos los espacios políticos y lograr algún consenso. En argentina nos cuesta llegar a esos consensos, pero en el de la inflación nos tenemos que poner de acuerdo”.