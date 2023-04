Rogel: "Antes de hablar de candidaturas, hay que reordenar el radicalismo"

Fabián Rogel, dirigente de la UCR, dijo que "la interna de este domingo 16 por cargos partidarios, será el comienzo para reordenar el radicalismo. Con posterioridad, me dedicaré a formular una propuesta radical para la gobernación".



"Yo seré candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical y continuaré trabajando, como ya lo he venido haciendo, en la propuesta para el gobierno radical número 12 en la provincia de Entre Ríos. Y después que hayan pasado estas internas partidarias, que no buscamos nosotros sino que provocaron algunos pretendiendo conducir un partido de minoría", resaltó.



"En lo personal, no le debo nada a nadie ni tengo que consultar con nadie para ser candidato a gobernador", añadió.



"Al único que le debo cosas es a mi partido, que me ha dado todo: he sido diputado de la provincia, presidente del bloque, he sido diputado de la Nación, vicepresidente del bloque, y he sido presidente del bloque de convencionales provinciales que redactó la nueva Constitución, que sigue siendo un modelo progresista entre las constituciones. Todo eso se lo debo al partido, que es al único que le debo consideración", manifestó.



Hay "una loca carrera de algunos por querer identificarse como más radicales que otros. Pareciera ser que algunos tienen un radicalómetro, pero no los vi cuando había que definir muchas cosas en defensa del radicalismo. Este es el momento de conducir el partido de manera profundamente radical y eso es lo que vamos a hacer luego de este domingo. Y después de que el pueblo lo decida, continuaremos trabajando para la mejor oferta electoral".



"Yo quiero que sea radical y por eso he aceptado el convite de nuestros amigos de Alternativa, de ser el candidato a gobernador radical que va a competir pasadas las elecciones internas", finalizó.