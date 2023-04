Diputados aprobó la Ley que beneficia a productores afectados por la sequía

Durante la 4º Sesión Ordinaria se aprobó el proyecto que modifica el artículo 6º de la Ley 10.836 y que condona la obligación de pago de los incisos 1º y 2º del año 2022 correspondientes al Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, respecto de aquellos productores agropecuarios que fueran declarados en situación de emergencia y/o desastre agropecuario mediante Decreto N° 46/22 MP. También el que modifica el Código Fiscal (TO 2022) y la Ley Impositiva 9.622 y modificatorias, como así también el proyecto que crea el Régimen Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial.



La Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó este miércoles su 4º Sesión Ordinaria del 144º Período Legislativo. Tal como anunció el presidente, Angel Giano, fue a partir de ésta que se retomó la presencialidad plena tras la pandemia.



Tras un debate entre legisladores, se le dio sanción definitiva a la Ley impulsada por el Poder Ejecutivo que busca beneficiar a productores afectados por la sequía.



El texto establece la modificación del artículo 6º de la Ley 10.836 y condona la obligación de pago de los incisos 1º y 2º del año 2022 correspondientes al Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, respecto de aquellos productores agropecuarios que fueran declarados en situación de emergencia y/o desastre agropecuario mediante Decreto N° 46/22 MP.



El diputado Juan Navarro (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) destacó que "esta ley es la herramienta legislativa que tenemos para dar. Reconocemos la problemática y que el Gobierno Provincial ha ido acompañando al sector todo este tiempo".



"Celebramos esta ley porque es necesario que haya una exención impositiva a los productores que han sufrido por esta sequía que no tiene precedentes", expresó el diputado Esteban Vitor (Bloque PRO), quien a la vez consideró insuficiente esta medida.



Modificación del Código Fiscal

Diputados aprobó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca modificar los artículos 45º, 64º, 150º y 194º del Código Fiscal (TO 2022). También el artículo 8º de la Ley Impositiva 9.622.



La diputada Vanesa Castillo (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) afirmó que "este proyecto busca la adecuación constante de las normas tributarias a las necesidades que se dan en el tiempo, para garantizar una mayor justicia en la política fiscal y la mayor equidad tributaria posible para los entrerrianos", y destacó que implica beneficios principalmente para sectores más afectados por la pandemia, como las clínicas, hoteles y complejos termales.



Promoción y Desarrollo Industrial

Por otro lado, se le dio media sanción al proyecto que crea el Régimen Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial.



"Esta nueva ley contempla a las MiPyMEs y a las grandes empresas. Es un proyecto moderno y ágil para llegar a la mayor cantidad de empresas posibles y a la mayor empleabilidad industrial, de trabajo de calidad y registrado", expresó el diputado Néstor Loggio (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).



Otros proyectos

Se aprobó el proyecto por el cual se declaran monumento natural, conforme lo establecido en la Ley 10.479 en su Capítulo V, a las especies de aves: federal, cardenal azul o frutero azul, tordo amarillo y cardenal amarillo.



Asimismo, el que declara monumento natural a las especies: guazuncho, aguará guazú y ciervo de los pantanos.



Además, se aprobaron 20 proyectos de declaración.



Homenajes

En el turno de los reconocimientos, la diputada Mariana Farfán se refirió a la Guerra de la Triple Alianza y homenajeó al pueblo paraguayo. En ese mismo sentido se expresaron la diputada Carmen Toller y el diputado José Cáceres.



El diputado Jorge Cáceres repudió el reciente caso de violencia mediática e hizo un llamado a la reflexión para trabajar comprometidamente en la erradicación de la problemática.