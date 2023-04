"El productor no necesita anuncios que jamás se cumplen", dijo Elvio Guía de FAA

El Vicepresidente de la Federación Agraria Argentina y Director del Distrito Tres, Elvio Guía, habló al término de la reunión que, integrantes de la entidad, que nuclea a los pequeños y medianos productores, mantuvieron con el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en Capital Federal.El dirigente entrerriano manifestó que la sensación es "como de un déjà vu, algo que venimos pidiendo hace muchos años y pese a ese largo tiempo no obtenemos los resultados que queremos en el sector productivo hace tiempo. Una serie de problemas como retenciones, ley de emergencia, seguro multirriesgo, una ley de arrendamientos que no han tenido eco, menos que menos soluciones, como así también alguna diferenciación para las economías regionales, un norte claro, una política agropecuaria, ganadera integral con reglas de juego claras. Son las cosas que lamentablemente no se han podido conseguir, pero es nuestra responsabilidad y deber, cómo representante de los pequeños y medianos productores seguir intentando de conseguir lo que marcaba", contó el representante de FAA.Sobre lo que le presentaron al Secretario Bahillo en una reunión a puertas cerradas, mencionó que el petitorio fue "un plan de salvataje", indicó que "el productor necesita dinero en efectivo, en el bolsillo, no puede seguir con anuncios que llevan tiempo, burocracia, lentitud".Al mismo tiempo, Guía afirmó que también se plantearon cosas que "en algunos casos no son de la cartera, pero que traen enormes problemas como la resolución 7720 del Banco Central que directamente, excluye y castiga con tasas usurarias cuando se tiene que ir a tomar un crédito. Estamos hablando de productores que no son especuladores para nada, que pueden llegar a tener un poquito de soja para poder afrontar todas las obligaciones en una cosecha que decididamente viene mal".Guía dijo que "la "frutilla del postre pasa por el Dólar Agro o Dólar Soja que les va a generar más deuda a los productores que no tienen para afrontar sus costos de producción en lo que se refiere a insumos y arrendamientos y ahora ponen este dólar soja que nos va a llevar a deber más plata que la que debíamos sin el dólar soja".Recordó que “en algún momento le planteamos a la Secretaría que no lo hagan hasta el 31, que lo hagan antes, debido a que la mayoría de los arrendamientos vencen a fines de mayo. No lo logramos y anuncios como el del arroz tampoco van a traer alivio a nuestros productores. Seguimos en un déjà vu, se ha llevado puesto a muchos productores, entre siete y ocho mil al año, según los censos, dado que no es algo que la dirigencia y las entidades agropecuarias inventan”, explicó.“Tampoco hace falta un censo. Solamente basta con mirar donde había un tambo, una escuela con 20 o 30 gurises, donde funcionaba una colonia que era productiva, hoy vemos que muchos de esos tambos , al igual que escuelas, han cerrados, las colonias han desaparecido y las tierras pasaron a manos de grupos concentrados; mientras que los productores que gastan, viven, derraman el dinero en el interior, son cada vez menos. Algunos se han vuelto rentistas, pero no siguen generando lo que en un primer momento era riqueza y por lo que vinieron los abuelos inmigrantes, pensando que era un país pujante, una nación que podía tener oportunidades, que desde hace un tiempo se ve truncado por la falta de políticas, reglas claras de juego, y en muchos casos por malas políticas", sostuvo el representante de FAA.Señaló que "los números son muy claros, ya que estamos hablando de pérdidas en el sector agrícola de alrededor de 23.000 millones de dólares, no estando en estas cifras estimadas la de la ganadería de carne y leche, tampoco las economías regionales, números que nos adelantan que vamos a tener un año muy duro, la falta de dólares también va a generar inconvenientes, porque ese faltante va a repercutir en la falta de insumos básicos, el encarecimiento de todo lo que es cubiertas que hace tiempo se viene dando, todo lo que sea repuestos. Hay productores que no están consiguiendo gomas para sus cosechadoras, o un tractor", remarcó.Señaló que "el gobierno es rápido, efectivo, cuando tiene que solucionar sus problemas con el dólar soja uno, dos y tres, pero cuando tiene que ayudar a los productores bien gracias. Acá no ha pasado nada y las ayudas no llegan o cuando lo hacen arriban tarde y mal, como lo venimos diciendo hace tiempo", concluyó Guía.