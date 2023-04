CTA Autónoma y organizaciones sociales se manifestaron contra el FMI en Paraná

La CTA Autónoma (CTAA) realizaba este miércoles, junto con diversas organizaciones sociales y políticas, una jornada de "paros y movilizaciones en todo el país" bajo la consigna "basta de políticas del FMI" y para reclamar "aumento salarial de emergencia" para "trabajadores formales, informales y jubilados", además de "salario universal para terminar con el hambre y la pobreza". En Paraná, la protesta concentró sobre calle Carbó, frente a la sede local del ministerio de Desarrollo Social de Nación.“Es una jornada de lucha nacional para decirle NO al Fondo Monetario Internacional que nos sigue ajustando a la clase trabajadora, al pueblo, a los que menos tenemos; hoy tenemos 42% de pobres en el país y lamentablemente seguimos con una inflación muy alta”, argumentó ael secretario general de CTA Autónoma de Entre Ríos, Oscar Muntes.Y agregó: “Le decimos al gobierno nacional que este no es el rumbo, este no es el camino; el camino es la distribución, no pagarle al FMI, rediscutir la deuda y, fundamentalmente, el cambio de políticas económicas porque si no vamos a seguir profundizando la crisis, seguir teniendo salarios de hambre y excluidos”. “Este es un momento bisagra en el país porque o nos gana el poder concentrado o el pueblo argentino tendrá una vida como merece”, apuntó Muntes.“Alberto Fernández tiene que cumplir con lo que dijo: que la deuda no se pagará con el hambre de los argentinos”, sentenció el dirigente.Por su parte, la referente provincial de la Corriente Clasista y Combativa, Silvia García, coincidió: “Esta es una nueva jornada de lucha para reclamar por tierra, techo y trabajo. También le recordamos al Presidente que él en campaña dijo que no se iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo porque los ajustes llegan a los que menos tienen, a las jubilaciones que son irrisorias en relación a lo que está la canasta familiar”.Reclamaban, también, “que se apruebe el proyecto de emergencia en violencia, que los alimentos lleguen en tiempo y forma, mejores presupuestos para comedores y merenderos, y que los beneficiarios del Potenciar Trabajo puedan acceder a un trabajo genuino porque siempre planteamos que no queremos planes para toda la vida y eso es lo que queremos cambiar a través de los proyectos productivos”.