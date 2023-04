Intendentes de JxC plantearon su preocupación por el desfinanciamiento de obras

El Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos se reunión con legisladores nacionales y provinciales.En Gobernador Mansilla se concretó la reunión y del encuentro participaron los Diputados y Senadores Nacionales, como también, los Diputados y Senadores provinciales del espacio. Entre otras cuestiones les transmitieron la preocupación por el incumplimiento en los pagos de obras públicas que se están financiando con fondos nacionales.El Foro de Intendentes puso a consideración de los legisladores algunas de las problemáticasque afectan las gestiones municipales, “poniendo el acento en el incumplimiento en los pagos deobras públicas que se están financiando con fondos nacionales, (Enohsa, Ministerio de Obras Públicas, Secretaría de Ambiente, etc.), debiendo afrontarse con recursos propios los certificados de obras, las redeterminaciones de precios producto de la inflación y los intereses que reclaman las empresas contratistas, habiéndose en algún caso sufrido demanda judicial”, explicaron en un comunicado enviado a este medio.“En reiteradas oportunidades, se ha planteado al Gobierno de la Provincia una mayor presencia de obras públicas con fondos del presupuesto provincial. Ocurren casos de obras licitadas que no se inician y obras que son prioridad y no cuentan con financiamiento. Detrás de cada obra, está la esperanza de muchos entrerrianos, que esperan un trato igualitario”, explicaron.“Los presidentes municipales coincidieron con los legisladores, en exigir medidas que apunten a la disminución de los índices de inflación, que día a día erosiona los salarios de los trabajadores y trabajadoras, impactando de lleno en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, se indicó en el escrito.Foro de Intendentes señaló que “junto a los legisladores nacionales y provinciales, se seguirán llevando adelante acciones coordinadas que nos permitan lograr mejores resultados.Se reitera la predisposición a seguir dialogando y buscando nuevas formas de acuerdo quenos permita mejorar la calidad de vida de los entrerrianos”.“La democracia nos va a permitir elegir nuevas autoridades, renovar la esperanza de millones de argentinos y entrerrianos, que esperan una actitud responsable de toda la dirigencia, priorizandoresolver los problemas cotidianos de la gente, dejando de promover las divisiones entre la población”, sostuvieron desde el Foro de Intendentes.Estuvieron presentes además de los integrantes del Foro de Intendentes; los senadores nacionales Stella Olalla y Alfredo De Angelis; los diputados nacionales Gabriela Lena, Marcela Ántola, Pedro Galimberti, Gustavo Heinz y Rogelio Frigerio; los senadores provinciales Rubén Dal Molín y Omar Migueles; y los diputados provinciales Gracia Jaroslavky, Ayelén Acosta , Martín Anguiano, Nicolas Mattiauda, Jorge Satto, Esteban Vitor, adhiriendo Francisco Morchio, Juan Domingo Zacarías, Eduardo Solari, Uriel Brupbacher, Lucía Varisco, Gustavo Cusinato , Sara Folleto, Manuel Troncoso y Julian Maneiro.