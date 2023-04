Ayelén Acosta: “Desde mi equipo proponemos crear una guardia urbana”

La diputada y candidata a la intendencia de Paraná por Juntos por el Cambio, Ayelén Acosta, propuso la creación de una guardia urbana para abordar el problema de seguridad en la ciudad. En una entrevista con Elonce en el programa Quien dice Que, Acosta destacó la importancia de estar cerca de los vecinos y escuchar sus prioridades para trabajar en un proyecto alternativo para la ciudad.



“Venimos recorriendo la ciudad, charlando y estando cerca de los vecinos; siempre decimos que hay un nivel de frustración en muchos vecinos de la ciudad de Paraná y que exigen mucho de la política”. Además, sumó que “Rogelio Frigerio, luego de que los entrerrianos lo acompañaron en las últimas elecciones, dijo que nos los iba a abandonar y a seguir teniendo presencia a través de sus equipos, asimismo el, lo vienen haciendo a través provincial, recorriendo la provincia, no solo cumpliendo su rol como diputado provincial sino también en este proyecto de trabajar, para generar la mejor alternativa a los entrerrianos”.



También expresó su apoyo al proyecto de Rogelio Frigerio a nivel provincial y de Patricia Bullrich a nivel nacional, ya que considera que ambos tienen la capacidad de liderar los cambios necesarios. “Acompaño el proyecto de Rogelio, porque entiendo que es la persona indicada para llevar adelante los cambios que la provincia necesita y con Patricia Bullrich a nivel Nacional, porque tiene la valentía y la fortaleza para llevar esos cambios estructurales que el país necesita. Con fortaleza, con decisión política; y yo también tengo esa convicción para llevar adelante esos cambios y esas transformaciones que la ciudad de Paraná necesita y se merece”, indicó.



En cuanto a la seguridad, Acosta indicó que la ciudad necesita sentirse segura para poder pensar en desarrollarse, y que trabajará en equipo con los técnicos y los candidatos para entregar las mejores propuestas al ciudadano. “Paraná ya no es la ciudad tranquila en la cual vivíamos hace muchos años atrás, a medida que va pasando el tiempo, uno recorre cada uno de los barrios y de las situaciones que más nos manifiestan los vecinos es la situación económica, la falta de trabajo, la falta de servicios básicos y públicos, pero también el tema de la seguridad”, reafirmó.



“Yo vengo trabajando desde lo legislativo en seguridad, creo que Paraná tiene un potencial enorme, tenemos que potenciar desde el turismo; pero sino nos sentimos seguros y cómodos es imposible que podamos pensar en desarrollarnos”, manifestó.



En relación a la posibilidad de reducir los precandidatos, Acosta cree que la competencia es fundamental y que se deben encontrar los proyectos para resolver los problemas reales de los paranaenses. “Soy candidata de Rogelio Frigerio por consenso con él y porque tomamos la decisión juntos y es fundamental la competencia y creo que los entrerrianos y paranaenses tengan la posibilidad de elegir. Vengo conversando con toda la mayoría de los candidatos y precandidatos de Paraná porque creo que tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas que nos unen, más que en las que nos dividen y eso también genera que los vecinos elijan”, expresó.



“Tenemos que estar enfocados en generar las propuestas, trabajar con los equipos técnicos para entregarle las mejores propuestas al ciudadano y sobre todo escuchar al vecino; porque todavía no estamos en elección y tenemos que estar acompañándonos”, cementó.



A la pregunta de si se sumaría al equipo de Emanuel Gainza, Acosta, indicó: “La decisión no la tomo desde lo personal, sino en equipo, entonces tendría que evaluarlo; pero si me preguntas desde lo personal no, porque por algo estoy generando una alternativa en la ciudad de Paraná, pero si él quisiera ser mi viceintendente, yo no tengo problema”, señaló.



Por último, Acosta afirmó la necesidad de crear una guardia urbana para la seguridad del vecino y también manifestó la necesidad de fortalecer el turismo: “Queremos generar una transformación en la ciudad de Paraná, queremos dejar de hablar de los mismos problemas que hace 30 años estamos hablando; estamos trabajando en ejes de transformación real, sobre todo vinculados al turismo, creemos que el turismo tiene que ser el motor para generar el empleo, sobre todo trabajando en conjunto con el público y el privado”, aseveró.



“Es importante que, quienes seamos candidatos mostremos lo que podemos hacer para generar empleo, trabajar fuertemente sobre los servicios básicos que tienen que brindar el municipio y también haciéndonos cargo de aquello que nos corresponde, como es el caso de la seguridad”. “Podemos trabajar en conjunto con el vecino y proponemos crear una guardia urbana, en la cual un cuerpo de agentes vinculados a las distintas áreas del municipio como tránsito, defensa civil y control urbano pueda estar en contacto directo con el vecino para su mayor seguridad”, finalizó.