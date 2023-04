Millonario robo a municipio: "Se están peritando los equipos de cómputos"

El secretario municipal de Hacienda de Concepción del Uruguay, Oscar Colombo, brindó algunos detalles del avance de la investigación que trata el robo de 25 millones de pesos de la cuenta de la municipalidad., de, expresó que “el martes nuestro tesorero hizo el control de rutina que hace habitualmente a primera hora de la mañana. Le llamó la atención que había una serie de transferencias que no tenía recuerdo de haberlas realizado el día anterior. Las chequeó con nuestros registros contables y así se confirmó que no eran transferencias que surgían del sistema administrativo de la municipalidad”.Inmediatamente “se comunicó con el banco, me dio aviso a mí y al intendente. Hicieron 16 transferencias, de entre uno y dos millones, por un monto total de 25 millones de pesos”.Confirmó que “a los movimientos de transferencias habitualmente los hace el subtesorero y el tesorero en forma cruzada cargando los pagos y autorizándolos, cada uno con su coordenada de clave. Ninguno de los dos hizo estas tareas. Nosotros pudimos ver perfectamente quiénes fueron los 16 destinatarios a donde fueron esos fondos. Fueron transferencias realizadas a cuentas que están en Banco Superville, Banco Nación y Banco Galicia, en distintas sucursales de provincia de Buenos Aires”.La principal sospecha “es de un cyberdelito. Son conjeturas que hacemos con el equipo de cómputos del municipio, el cual no fue violentado porque no reportamos ningún ingreso, ningún virus ni programa que lo pueda haber modificado o alterado. Sacamos la conclusión que fue en un día de mucho pago, fue una jornada de muchas horas de conexión con el banco y entendemos que en el transcurso de esa conexión que hicimos a través del canal empresa, fue que se insertaron estas trasferencias”.“Nosotros cuando hacemos transferencias es una a una y estas creemos que fueron en bloque. Estas cuentas a las cuales fueron hechas las transferencias no estaban cargadas en nuestro sistema, sí en la plataforma del banco”, agregó.Actualmente interviene la Justicia. “Cuando ocurrió esto el intendente llamó al gobernador y él hizo lo propio con la Ministra de Gobierno, quien puso a disposición la Brigada de Cyberdelitos Económicos para investigar el caso. Se hizo la denuncia para que Fiscalía interceda en nuestros sistemas”, manifestó.“La Fiscalía tomó los datos a los trabajadores y retiró los equipos de cómputos. Se hará un análisis para determinar cómo fue el ingreso a nuestras computadoras o canal empresa”, comentó.En primer lugar, Colombo explicó que “hay que investigar cómo operaron, cómo se dio esta situación y determinar responsabilidades. Ahora pusimos todo a disposición de la Justicia. Ahora mientras tanto nosotros ya volvimos a operar con las cuentas, que habían sido bloqueadas por seguridad, se pusieron equipos nuevos. Los pagos se regularizaron este lunes, tenemos nuevas claves, nuevas coordenadas. El sistema sigue la misma forma de antes, pero con otras medidas”.“No tengo ningún recuerdo de que haya pasado algo así alguna vez en el municipio. Nunca tuvimos ningún problema, siempre estamos tratando de tener los mejores sistemas, constantemente estamos invirtiendo para prevenir esto y jamás pensamos que nos iba a pasar. Se ve que uno no termina nunca de estar protegido”, finalizó.Cabe destacar que, tras la reacción relativamente rápida de las autoridades al detectar los movimientos irregulares, se pudo recuperar una parte (aunque pequeña, menos del 10 %) del total afectado. El bloqueo de las cuentas permitió que la Municipalidad frenara la transferencia de $1,5 millones de las operaciones.