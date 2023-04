Fernández: "Darle un techo a cada habitante es un acto de humanidad"

El presidente Alberto Fernández afirmó que el acceso a la vivienda "es un derecho humano" que no debe "ser pensado como mercancía", como un "bien al que algunos acceden y otros no", y celebró que en Argentina haya "140 mil viviendas construyéndose", además de las 100 mil que se han levantado durante su gestión.



"Me pareció una formidable idea tratar un tema muy importante para la región; vivimos en el continente más desigual del mundo. El acceso a la vivienda es un derecho humano y debe ser atendido como tal. Que podamos empezar el año proyectando un plan conjunto al problema de la falta de vivienda me parece un gran paso", dijo Fernández en el Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y El Caribe, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en la Ciudad de Buenos Aires.



En ese sentido, el mandatario pidió no "naturalizar la falta de vivienda" e indicó que "darle un techo a cada habitante de nuestra tierra es un acto de justicia y de humanidad".



"El miércoles entregaremos la vivienda 100 mil pero además hay 140 mil que están construyéndose en la Argentina, y hacen falta muchas más", detalló.



Destacó que durante su gestión de gobierno "hemos tomado un ritmo en el desarrollo de las viviendas muy importante" y abogó por "diseñar un proyecto conjunto" para que "a que nadie le falte un techo".



Y amplió: "Nadie discutiría que tenemos que preservar los derechos humanos, sin embargo discutimos si el Estado tiene que brindar el derecho a la vivienda".



Además, llamó a "seguir luchando por un mejor mundo y por esa igualdad que hace falta en todo el mundo, en una situación crítica que afecta a todos".



Reiteró como en otros discursos que hay "un tiempo singular del mundo", de "profunda crisis", en donde "una pandemia se llevó, según la ONU, entre 6 y 10 millones de personas", y que "esa situación crítica se complicó más" como consecuencia de "la invasión de Rusia sobre Ucrania, que complicó todo el escenario económico mundial".



Calificó la idea de la creación en este foro de un 'Fondo Verde' como "un gran avance" y consideró que los organismos multilaterales de crédito "deben ayudar a sostener la cuestión ambiental", especialmente en en aquellos países que no son "causante de la crisis" climática.



Y puntualizó que esos organismos "deben ayudar a sostener la cuestión ambiental en aquellos países que no somos causantes de la crisis (climática) y somos considerados países de renta media".



"Siempre terminamos quedando atrapados en un limbo porque no somos poderosos ni pobres y nos sacan un montón de derechos. Lo que nadie tiene en cuenta es que los países de renta media concentramos el 60% de la pobreza del mundo", enfatizó Fernández.



"Juntos tenemos otra fuerza para reclamar y eso es lo que vengo a proponerles", acentuó, para que "esa unidad los lleve "a reclamar mundo derechos" que tiene la región, y agregó: "Si los organismos internacionales de crédito nos escuchan pidiendo estas cosas, y no voces aisladas de distintos países, nuestra fortaleza será otra", aportó.



"No nos une el espanto de este presente, sino el futuro que podemos construir", expresó, y concluyó: "No cedamos en ese esfuerzo, nos une el futuro que podemos construir".



El Foro comenzó esta mañana, encabezado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y Presidente pro-témpore de Foro de Ministras, Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MInurvi), Santiago Maggiotti, y con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.



Durante dos jornadas nucleará a las máximas autoridades de vivienda y urbanismo de América Latina y el Caribe bajo el lema "Financiamiento para la Mitigación del Cambio Climático en Asentamientos Urbanos".



Durante la apertura, y tras hacer un repaso por las principales problemáticas climáticas que afectan a la región, Maggiotti resaltó la necesidad de "trabajar en conjunto, para lograr tener un fondo verde específico, para toda el área de Minurvi, para poder trabajar sobre el mejoramiento sustentable, la construcción de viviendas y el cuidado del hábitat".



Cafiero sostuvo por su parte que "cuando se trabaja en la región en diferentes foros o mecanismos para vincularnos a la hora de trazar estrategias comunes, es porque naturalmente no tenemos la posibilidad de imponer una agenda", y refirió que "la integración se trata de encontrar una fortaleza que individualmente no tenemos".



El titular del Palacio San Martín puntualizó además que "los desafíos locales o de cada uno de los países, cuando levantamos la mirada nos damos cuenta de que en la región son desafíos comunes.



"Por eso los espacios de integración tienen que ser como este, ir al hueso; es decir hablemos de financiamiento, de cómo vamos a aplicar los recursos concretos a los compromisos que ya hemos asumido", completó.



Por su parte, Cabandié hizo hincapié en las asimetrías entre los hemisferios norte y sur, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y las consecuencias del cambio climático para las poblaciones y afirmó que "la búsqueda de financiamiento y la cohesión como región para hacerlo efectivo, lleva a transformaciones reales en cada uno de nuestros territorios".



Asimismo, planteó "el desafío de resolver esas asimetrías y saldar situaciones complejas vinculadas a las problemáticas sociales y habitacionales y la calidad de vida de nuestros habitantes".



El Minurvi 2023 se llevará adelante hasta mañana en el CCK, y cuenta con la presencia de autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Cuba, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.



Y también hay representantes de ONU-Hábitat, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).