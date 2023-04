Reunieron 23 mil kilos de alimentos en la presentación de la Fundación HICe

Objetivo cumplido

Con un festival multitudinario al que asistieron alrededor de 15 mil personas, la Fundación HICe –Hambre Infantil Cero- se presentó este sábado en el Corsódromo de la ciudad de Concordia. La entidad que preside el ex gobernador Sergio Urribarri logró reunir 23 mil kilos de alimentos. El padre Daniel Petelín se hizo presente para bendecir las donaciones. Estuvo en el predio el intendente Enrique Cresto.La actividad en el Corsódromo comenzó a las 14 y se extendió casi hasta la medianoche. La cumbia de la popular banda Los Totora, que alentó a la Selección Nacional en Qatar, fue el primer número fuerte de la jornada.Luego fue el turno de una variada grilla de grupos locales y posteriormente el público bailó al ritmo del legendario chamamecero Monchito Merlo.A la tarde el padre Daniel Petelín, párroco de Nuestra Señora de Lourdes, llegó al predio para bendecir las donaciones y expresar su apoyo a la tarea de la Fundación HICe. También se hizo presente el intendente Enrique Cresto.La pasión futbolera también tuvo su momento, con el sorteo de camisetas de fútbol de River y de Boca firmadas por los jugadores, mientras se emitía en el escenario el saludo de los futbolistas Facundo Roncaglia y Jonatan Maidana.El cierre estuvo a cargo de la banda de rock La Mancha de Rolando.“Estamos felices por la enorme convocatoria y por la cantidad de alimentos reunidos. Presentamos nuestra fundación, el desafío es muy importante y el objetivo está cumplido”, expresó Urribarri.El ex gobernador estuvo presente durante toda la jornada trabajando en la organización junto a quienes integran la Fundación HICe.“Estamos en plena organización para que los alimentos que reunimos lleguen a los gurises y las gurisas de los hogares vulnerables. La meta es sumar una comida diaria a los chicos y chicas que lo necesitan”, explicó.Informó luego que el primer paso es reunir los insumos y que a las donaciones del evento se sumarán las de distintas empresas de la provincia. También anticipó que se realizarán jornadas solidarias en otras ciudades de Entre Ríos.“Esta tarea es continuidad de una tarea social de toda la vida, no solo mía sino todas las personas que me acompañan en la Fundación. Como intendente, como gobernador, como embajador siempre le puse el cuerpo a este tema. En la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner logramos llevar los índices de pobreza a un dígito en Entre Ríos y en Concordia”, expresó luego.Finalmente, manifestó: “Hoy no ejerzo cargo público pero no es excusa para no continuar con esta tarea. Ahora tenemos esta herramienta que es la Fundación HICe y encaramos un trabajo que recién empieza”.