Bordet valoró la función social de Anses en Entre Ríos

Día histórico

Mediante videoconferencia con la titular de Anses, Fernanda Raverta y el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, el gobernador Gustavo Bordet inauguró una sede de ese organismo en la ciudad del norte entrerriano. "Es un acto de estricta justicia federal", señaló."Poder tener una oficina como ésta simplifica y transforma la vida a la gente", subrayó y recordó que "antes había que recorrer muchos kilómetros desde Feliciano para hacer un trámite". "Poder tener estas oficinas en Feliciano implica poder dar un paso más en el desarrollo de la localidad", añadió.El mandatario provincial valoró "todo el acompañamiento que tenemos en la provincia con distintas acciones que lleva adelante Anses en nuestro territorio", y sostuvo que "ha sido notable el cambio que hemos tenido a partir de 2019".En esa línea, Bordet recordó que "me tocó estar en otra etapa que fue mucho más difícil, donde todo era cuesta arriba". Y acotó que "este hito que se está dando hoy en Feliciano, y que también se dará en otras localidades de la provincia, no hace más que reafirmar esa vocación federal, pero también esa vocación por reparar derechos".Resaltó que "Anses tiene una función social muy importante en nuestro país, en la provincia y en nuestras ciudades".En la oportunidad, el gobernador adelantó que estará en San José de Feliciano en la apertura de sobres para "dos obras que eran largamente esperadas por todo el norte entrerriano como son la repavimentación de las rutas 1 y la 2, que unen de costa a costa desde el Paraná hasta el Uruguay y que nos va a comunicar mejor". En esa visita, adelantó el mandatario, "voy a aprovechar para recorrer estas oficinas y compartir esta alegría".En la ceremonia, desde Feliciano en la sede de la nueva oficina San Martín 240, participó el diputado Nacional Tomás Ledesma; la senadora Esther González y la diputada provincial, Silvia Moreno.Delegación número 12 en Entre RíosPor su parte, Raverta anticipó que "nos estamos preparando para el lunes comenzaremos a recibir a los vecinos, 20.000 de Entre Ríos". Destacó que "los trabajadores del organismo de la seguridad social al servicio de nuestros vecinos con enorme vocación amorosa de hacer un poco de justicia en relación al esfuerzo que han hecho a lo largo de su vida en relación al trabajo, a la ocupación de tantas y tantos argentinos".La funcionaria nacional, agradeció al gobernador e intendente "la posibilidad de abrir una nueva sede de nuestro organismo en una nueva ciudad, la oficina número 12 en la provincia de Entre Ríos y nos parece muy importante llegar al lugar donde cada vecino necesita de este organismo".Recordó que el organismo a su cargo llega "a todas las familias argentinas, porque si no llegamos con una asistencia para los más chiquitos llegamos con una asistencia para los más grandes, pero acompañando a todos los argentinos y argentinas a lo largo de su vida, y entonces tener una nueva oficina para nosotros es una hermosa oportunidad de acercarnos de mejor manera y más fácilmente a los vecinos".Por su parte, el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, agradeció el trabajo de todo el equipo de Anses, de todo el equipo de Fernanda Raverta, de directores y subdirectores y al mandatario provincial. "Este es un acto en el cual venimos a reparar una historia de necesidad, de pedido de nuestros vecinos y vecinas de muchísimo tiempo", expresó."Lo que estamos haciendo hoy, va a quedar para la historia. Tiene que ver con el deber que tenemos como funcionarios, el deber de gestionar, de andar, de buscar las soluciones que el vecino con toda razonabilidad nos pide. Hoy estamos dando muestra de un Estado nacional, provincial y municipal que trabajan en obtener resultados como este", subrayó Arévalo y destacó que "si no estuviera este trabajo conjunto, mancomunado, esto no sería posible. Las políticas diseñadas por el gobierno nacional y que trabaja el gobierno provincial, llegan al gobierno municipal de la mano"."Este es el ejemplo que tenemos que seguir: trabajando mancomunados, trabajando unidos, generando que las políticas tan importantes de nivel nacional también puedan llegar", concluyó el intendente Arévalo.