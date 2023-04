El Gobierno nacional oficializó la vuelta a la Unasur: lo confirmó el canciller

Por decisión soberana, la Argentina vuelve a la @unasur como Estado Miembro para promover su revitalización institucional y construir una región cada vez más integrada.



Así lo dispuso el presidente @alferdez y se lo comuniqué a los cancilleres de los estados miembros. pic.twitter.com/W7nnWqT7fN — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) April 6, 2023

El Gobierno oficializó la vuelta a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) tras la salida del bloque en abril de 2019, bajo la administración de Mauricio Macri y, si bien el anuncio tuvo lugar a mediados de marzo, tras la reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández con el Grupo de Puebla en Casa Rosada, el canciller Santiago Cafiero lo informó hoy a través de un documento firmado que publicó en redes sociales."Por decisión soberana, la Argentina vuelve a la UNASUR como Estado Miembro para promover su revitalización institucional y construir una región cada vez más integrada", comunicó el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y completó: "Así lo dispuso el presidente Alberto Fernández y se lo comuniqué a los cancilleres de los estados miembros".A través de la nota, Cafiero aclaró las intenciones del Gobierno de "desandar el camino" de la gestión de Cambiemos, y de promover "la revitalización institucional de la UNASUR"."De esta manera hemos decidido desandar el camino iniciado por el macrismo de forma arbitraria el 12 de abril de 2019. La continuidad de la Argentina en la UNASUR le suma al país una instancia integradora que no es excluyente de ninguna", explicó."Para el Gobierno argentino es crucial toda instancia que agregue poder de decisión nacional y consolidación de una región cada vez más integrada, con mayor comercio intrazona y mejores niveles de cooperaciones en pos de su desarrollo", señaló el canciller.En la misma sintonía, sostuvo que los bloques de integración son centrales y que el continente Latinoamericano continúa siendo zona de paz en contexto de guerra."Atento a nuestra condición de Estado miembro pleno de la UNASUR se agradecerá tomar nota de la presente comunicación, señalándose que oportunamente se remitirá el depósito de su instrumento de ratificación a la República Bolivariana de Venezuela, en su carácter de Estado miembro garante de resguardo y patrimonio de UNASUR, lo que será puesto también en conocimiento del resto de los miembros de la UNASUR", finalizó la nota del canciller argentino.El 21 de marzo, con motivo del encuentro que con los exmandatarios representantes del Grupo Puebla, en Casa Rosada, Ernesto Samper (Colombia) y José Luis Rodríguez Zapatero (España) fueron los encargados de informar el retorno que tiene como objetivo el fortalecimiento del bloque progresista en América Latina."Hay buenas noticias para la integración latinoamericana, la Argentina regresa a la UNASUR. Con esto ya son seis los países que lo integran, muchos de ellos partes del grupo de Puebla. Nos sentimos orgullosos de compartir ideales progresistas", aseveró Samper respecto a la intervención del presidente en la Cumbre de ex mandatarios.En la misma sintonía, afirmó: "Con esto, UNASUR se fortalecer y retoma las banderas sociales del progresismo en América Latina, lo cual no quiere decir que se excluyan otras banderas ideológicas como lo hicieron en el pasado al crear clubes ideológicos contra la integración", aseveró.En abril de 2019, la Argentina se retiró de la UNASUR tras argumentar crisis en el organismo producto de una agenda "con alto contenido ideológico y muy alejada de sus objetivos iniciales". De la misma manera lo hicieron Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.Luego de anunciar la vuelta de la Argentina, el bloque queda compuesto por Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. El Tratado inicial fue firmado el 23 de Mayo de 2008, en oportunidad de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en Brasil.