Oposición en el Senado pide sesión para debatir un temario sin Alcohol Cero

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio presentó un pedido de sesión especial para el jueves 13 de abril a las 14 con un temario que incluye los mismos proyectos de ley que habían sido incluidos en la frustrada reunión parlamentaria del 31 de marzo pero con la excepción de la ley de Alcohol Cero.



El documento de la coalición opositora fue enviado después del mediodía del miércoles al despacho de la Presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y solicita que se convoque también a Labor Parlamentaria para el día miércoles 12.



El pedido de sesión incluye una lista de siete proyectos de ley y seis pedidos de acuerdos para aprobar pliegos de candidatos a jueces, camaristas, defensores públicos y conjueces en la Justicia federal de Santa Fe y Córdoba, todas iniciativas que conformaban el temario que el viernes 31 de marzo no llegó a tratarse porque la propia oposición hizo caer el quórum.



Aparte de la ley de Alcohol Cero, en el temario que ahora impulsan los senadores de JxC quedó afuera una segunda iniciativa, la que rebaja el precio de la energía eléctrica, aunque ese proyecto todavía no tiene despacho de Comisión (lo que es reclamado por el bloque de Unidad Federal, integrado por peronistas disidentes).



Entre las que sí figuran en el petitorio están el Certificado Único de Discapacidad, la Ley Lucio, Cardiopatías Congénitas y el proyecto de ley sobre el fortalecimiento de la justicia en la provincia de Santa Fe, que regresó a la Cámara alta en revisión desde Diputados y que aún no fue debatido en ninguna comisión.



A esa iniciativa se le sumará el acuerdo para integrar tres juzgados federales en la ciudad de Rosario y otros seis en Córdoba, en un intento por controlar el avance del narcotráfico en la región.



La semana pasada, oficialistas y opositores se trenzaron en una disputa sobre el temario que llevaron al recinto y, ante la decisión del oficialismo de hacer votar un apartamiento del reglamento para modificar el orden de los temas, JxC y Unidad Federal abandonaron el recinto para dejar sin quórum la reunión. (Télam)