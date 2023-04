Desmienten recortes en Potenciar Trabajo y otros programas

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró que "no hay ninguna nueva meta ni condicionamiento de ajuste del FMI" y rechazó los rumores sobre la posible "reducción de cantidad de titulares del Potenciar Trabajo" u otro programa de la cartera que dirige.



Además, señaló que desde el ministerio se está "incrementando la inversión social" y destacó que "no habrá ajuste en esta gestión".



"Queremos aportar veracidad, tranquilidad y orden ante versiones infundadas publicadas en medios de comunicación que citan como fuentes reportes del FMI con supuestos condicionamientos o nuevas metas fiscales que impactarían sobre la inversión en políticas sociales", escribió Tolosa Paz en su cuenta de Twitter.



En ese sentido, la funcionaria nacional afirmó que "no hay ninguna nueva meta ni condicionamiento de ajuste ni del FMI ni de ningún actor del sistema financiero o de crédito sobre la política social en Argentina" y remarcó que "no es verdad que se haya solicitado o puesto como meta la reducción de la cantidad de titulares del Potenciar Trabajo, como tampoco de ningún otro programa".



"Se manipula con desconocimiento o intencionalidad, información pública que es de libre acceso, distorsionando los hechos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación incrementamos la inversión social, ejecutando con eficiencia y a tiempo el presupuesto asignado", expresó Tolosa Paz.



Y subrayó: "No hay ajuste y no habrá ajuste en esta gestión".



Asimismo, detalló que "el 2022 arrojó un incremento real del gasto del 6,9% respecto de 2021, es decir, no hubo ajuste".



"En el primer trimestre de 2023 se registraron variaciones nominales del 98% en enero, 103% en febrero y 122% en marzo respecto a 2022. Esto implicó un sostenimiento del gasto real para los primeros dos meses del año y un incremento real del 9% para marzo. Tampoco hay ajuste en 2023, hay incremento de la inversión social. Potenciar Trabajo y Prestación Alimentar tienen altos niveles de ejecución (30 y 32%)", indicó la ministra.



Además, expresó que "la asistencia a comedores comunitarios y merenderos alcanzan una ejecución del 39% en este trimestre".



"Hoy, 5 de abril, más de 1.2 millones de titulares del Potenciar Trabajo recibieron la suma actualizada del salario de marzo y un bono extra del 50% de ese valor. En total son $52.125 para cada titular", amplió.



Y destacó: "No hay ajuste del gasto social en Argentina. Estamos llevando a cabo un largo y complejo ordenamiento para obtener claridad y mejorar la trazabilidad y la transparencia en la implementación de las políticas sociales en nuestro país".



También indicó que "es un derecho de la sociedad que el Estado administre más y mejor los recursos".



"Las organizaciones sociales y toda la ciudadanía tienen derecho a manifestarse y a peticionar ante las autoridades. Los dirigentes y representantes del reclamo social deben informar con la verdad y con honestidad a la sociedad. Seguimos trabajando para dialogar con vocación de construcción con las y los dirigentes sociales que buscan honestamente resolver los problemas de nuestro pueblo", completó.



Tras la aprobación de la cuarta revisión del programa, Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron esta semana avanzar con algunas modificaciones respecto al entendimiento original, entre las que se destacan la meta de acumulación de reservas, con una reducción de 3.600 millones de dólares al final del primer trimestre y de 1.800 millones de dólares en el total anual, a raíz de la sequía que afectó al país.