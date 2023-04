Bordet reunió a las autoridades universitarias argentinas y españolas en Paraná

Política Entre Ríos se postula para ser sede de Congreso Internacional de Emprendedurismo

El gobernador Gustavo Bordet reunió a autoridades universitarias de la provincia y de la Universidad de Salamanca, España, para impulsar la realización de un congreso internacional de desarrollo del emprendimiento en Entre Ríos, y convocó a trabajar en todos los niveles por una educación de calidad.El mandatario entrerriano encabezó la postulación de Entre Ríos para organizar el XII Congreso Internacional de la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento (Afide), el que se prevé concretar el año próximo en la capital provincial.Compartió la actividad con la vicegobernadora, Laura Stratta, el intendente de Paraná, Adán Bahl, el titular del grupo Motta, e impulsor del encuentro, Héctor Motta, el presidente de Afide, José Sánchez Carlos García, y la secretaria General, Brizeida Raquel Hernández Sánchez, entre rectores de universidades de la provincia y especialistas en educación.“Trabajar articuladamente con las universidades entrerrianas nos permite un debate extenso y crear la masa crítica necesaria para alcanzar las metas que nos propusimos en materia de ciencia y tecnología, estar insertos en un mundo marcado por una sociedad del conocimiento y lograr los más altos estándares de calidad educativa”, expresó el Bordet.En ese marco, el mandatario subrayó que “trabajamos permanentemente desde nuestra gestión en todos los niveles de enseñanza”, y enumeró: “lo hacemos desde la educación inicial, con los centros de desarrollo infantil que vamos construyendo en la provincia; en la primaria, cumpliendo con un cronograma de 191 días hábiles de clases; en la educación secundaria, donde tenemos junto con la provincia de Mendoza las dos primeras experiencias en Sudamérica de un sistema para la detección temprana de la deserción escolar; y en la universidad y en la educación terciaria con la generación de espacios para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse y adquirir los conocimientos en nuestra provincia, sin tener que emigrar hacia otros centros urbanos más poblados de Argentina, así como también con la asignación presupuestaria que disponemos”."La educación, en definitiva, es una sola y tenemos que trabajar de manera abarcativa para cubrir las expectativas, alcanzar lo que nos proponemos y cumplir el rol que tenemos como provincia. Trabajamos y articulamos de manera permanente en ese sentido”, aclaró.Luego se refirió a la realización del XII Congreso de Afide, agradeció la presencia de las autoridades de esa organización, provenientes de la Universidad de Salamanca, España, y valoró el impulso de Héctor Motta, que es uno de los promotores del Congreso."Poder tener sesionando aquí, en la provincia, durante todo este tiempo, a catedráticos y personas que se desempeñan en diferentes ámbitos, es muy importante, como también son muy importantes las conclusiones del congreso”, añadió Bordet, y resaltó el valor de ese debate para “quienes tenemos decisiones de gobierno”. Además hizo hincapié en la posibilidad de fortalecer la “sintonía entre los sectores privado, público y universitario que después se transformen en acciones cotidianas”.La actividad tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná. Participaron también el ministro de Economía, Hugo Ballay; el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella; su par de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Luciano Filipuzzi; el rector de la Universidad Adventista del Plata, Horacio Rizzo; el decano Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional, Alejandro Carreres; y el decano de la Universidad Católica Argentina, sede Paraná, entre otras autoridades.A su turno, el rector de la UNER, Andrés Sabella, dijo que “desde hace un tiempo la universidad argentina intenta hacerse eco de los problemas de nuestro país y uno de esos problemas tiene que ver con la producción, con el empleo, en mejorar la calidad y la competitividad argentina en estos aspectos y en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos".Dijo que "son muchos los esfuerzos que se hacen con políticas públicas activas, intentando generar emprendedurismo social pero también emprendedurismo tecnológico”, tras lo cual valoró y agradeció el apoyo del gobierno provincial y del municipio paranaense para realizar el año próximo el XII Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación de Emprendimiento en la capital entrerriana."Esto tiene que ver con la mirada estratégica, el pleno convencimiento de que estas son maneras de trabajar: con consenso, con diálogo, con escuchar para después tomar decisiones y eso es lo que estamos intentando hacer con ese congreso que no deja de ser un hecho inédito que nos une y que nos permite transitar el camino del diálogo, de progreso y de beneficio para todos los entrerrianos y también de todos los argentinos y de ciudadanos de otros países del mundo que seguramente tendrán la posibilidad de visitarnos".También el intendente Adán Bahl se refirió al acontecimiento y expresó: “Tenemos un gobernador que viene trabajando mucho para esto, y un sector académico y privado sumamente comprometidos con el desarrollo del ámbito productivo emprendedor en nuestra provincia. Es esa seriedad y coherencia en el sostenimiento de las políticas públicas y educativas que promueven el emprendedurismo lo que llamó la atención de las autoridades de la Afide para elegirnos. Estamos muy expectantes y ya comenzamos a trabajar para recibirlos. No sólo por la importancia que tiene este encuentro para el posicionamiento de la ciudad en términos turísticos, sino porque trata sobre un tema que para nosotros es central y tiene que ver con las políticas de impulso al sector emprendedor”.Por su parte, Héctor Motta comentó: "Para nosotros se empieza a cumplir un sueño que teníamos de reposicionar a Entre Ríos a nivel nacional y mundial en materia de educación, de emprendimiento, de cuidado del ambiente y en la incorporación tecnológica de última generación, y creemos que estos distinguidos visitantes que hoy están aquí van a ayudarnos a que realmente obtengamos el año próximo un congreso exitoso y que logremos en Entre Ríos lo que nos hemos impuesto".En tanto, el presidente de la Afide, José Sánchez Carlos García, indicó: "Yo estoy francamente satisfecho por la provincia de Entre Ríos, y por Paraná. Primero por la potencialidad que he podido detectar a nivel de recursos que tiene esta provincia y creo que puede ser exitoso en este sentido que el congreso se Afide se haga aquí en Paraná. Estoy satisfecho por la infraestructura que me han enseñado y por la colaboración de todas las universidades de la provincia, lo que es un elemento muy a favor y dice mucho del carácter y la personalidad de los entrerrianos", dijo el español y detalló que generalmente participan del congreso unas 400 personas, pero advirtió que en esta ocasión se espera superar con creces ese número.La Afide es una entidad que se remonta al año 2007, con la apertura de la primera Cátedra de Emprendedores en España, ubicada en la Universidad de Salamanca. Desde entonces hasta ahora se han realizado periódicamente la International Summer School, así como los Congresos Internacionales de Emprendimiento.De ahí surgió la idea de constituir la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento, que fue inscrita en el Registro de Asociaciones el 14 de octubre de 2014.

La Afide tiene como fines fundamentales el fomentar el estudio, la enseñanza, la investigación y el desarrollo del emprendimiento, así como el intercambio de información sobre estos temas entre los miembros de la Asociación y con otras asociaciones nacionales e internacionales.El congreso es la actividad anual que muestra las últimas tendencias en enseñanza, investigación y desarrollo del emprendimiento.Se realizan desde 2013 en diferentes países. Este año será en Lisboa, Portugal, del 19 al 21 de octubre, y el año próximo, el XII Congreso, podrá tener lugar en Entre Ríos en el mes de septiembre.