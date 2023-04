Cerruti: "cada una de las muertes por la inseguridad le duele al Gobierno”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, brindó una conferencia de prensa a agenda abierta a medios villeros donde destacó la "política económica y social que lleva adelante el Gobierno y que permite que tengamos niveles de crecimiento económico, del empleo y de la contención social", y a su vez puso en valor el trabajo de las organizaciones en los barrios populares y el "enorme rol que tuvieron en la pandemia".Cerruti afirmó que "hemos pasado por cuatro crisis concatenantes provocadas por la pandemia y la guerra, sumadas al endeudamiento que nos dejó el gobierno anterior y la sequía", y subrayó que "la organización popular fue la mano del Estado para llegar a cada una de las familias, a partir de una inversión en gasto social que es más del doble que la que históricamente tuvo la Argentina".En ese sentido también resaltó el "enorme rol que tuvieron durante la pandemia las organizaciones de la sociedad civil y el trabajo de los comedores y de las mujeres en los barrios populares, que permitieron llevar a cabo la campaña de vacunación más importante de nuestra historia"."Trabajamos mucho en la pandemia con lo hogares en los barrios populares, y seguimos trabajando a través de la red que tiene el Ministerio de Desarrollo Social en todo el país", dijo y a su vez destacó "el concepto de comunidad" y la "democratización de los cuidados y la cadena de solidaridad" de las organizaciones populares.Al responder una pregunta sobre el voto extranjero, la funcionaria valoró la "política de Argentina abierta a Latinoamérica y al mundo", y añadió que esto tiene que ver con que "hemos crecido como un pueblo que podemos amalgamar aquello que viene de nuestros pueblos originarios con nuestros hermanos y hermanas de América Latina y también con la inmigración que ha llegado de otros países del mundo".Con respecto a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la portavoz señaló la importancia de que "se cumplan muchos artículos que están vigentes" y expresó que, de todas maneras, "el Congreso de la Nación tiene que darse la posibilidad de discutir una nueva ley que abarque los nuevos avances de la comunicación, porque estamos en la puerta de un cambio radical y tenemos que estar preparados para hacernos cargo y que el Estado no llegue mucho tiempo después a regularlos y que no sean los mismos de siempre los que se queden con las novedades".Consultada sobre la distribución de la pauta publicitaria, Cerruti indicó que "tenemos diferentes áreas del Estado donde apoyamos a los medios comunitarios" y aseguró que "ningún medio depende de la pauta oficial para vivir". Por eso remarcó la necesidad de "impulsar otra cantidad de alternativas para que puedan incorporar nuevas tecnologías y también para acceder a formación".Al ser consultada por las respuestas del Estado ante la inseguridad, la portavoz sostuvo que "cada una de las muertes por este motivo le duele al Gobierno; no nos parece que algunos temas tengan que ser motivo de escándalo y tapa de diarios porque de esa manera se le puede pegar a tal o cual espacio político, mientras otros pasan desapercibidos. Una muerte en la Ciudad de Buenos Aires para nosotros es tan grave como una muerte en el Gran Buenos Aires, como un femicidio. Y nos ocupamos de todas con el mismo compromiso".Reflexionó que "hay una causa central de la violencia, y es la inseguridad que tiene que ver con la injusticia y con la desigualdad. Donde hay más desigualdad hay más inseguridad" y que "el gobierno tiene la obligación" de llevar adelante políticas para "la urbanización de los barrios populares, luchar por la igualdad y por la distribución de la riqueza y del ingreso".Al ser consultada por las medidas dispuestas para enfrentar el "auge de la derecha", la funcionaria advirtió que "hay algo que está pasando en el mundo que tiene que ver sin duda con los efectos de la pandemia y de la guerra". Criticó la "falta de responsabilidad de los grandes medios de comunicación porque no tienen ninguna vocación por ser responsables y por generar alternativas en la sociedad" y subrayó que "la derecha es autoritaria, es violenta y va contra la libertad toda, entre ellas la libertad de expresión, y su única política es la de la aniquilación del otro".Ante una consulta por medidas del gobierno para terminar con los casos de abuso sexual infantil, la funcionaria remarcó que "la violencia intrafamiliar es una de los grandes dramas de nuestra época" y aseguró que "todo lo que nosotros llevamos adelante no va a terminar de tener efecto si no logramos que la Justicia empiece a trabajar con una perspectiva de género y a favor de las infancias".En respuesta a una pregunta por las políticas públicas para estimular la educación inclusiva, sin discriminaciones de ningún tipo, Cerruti enfatizó que "la escuela es central y es fundamental para la transmisión de valores" y advirtió, al mismo tiempo, por el "nivel de ansiedad y de agresividad que generan las redes sociales".Por último, la portavoz resaltó el cambio provocado a partir de que "la universidad se acercó a los barrios populares y a las diferentes provincias", y en este punto señaló que "hay una primera distribución que hay que hacer junto con la de la riqueza, que es la distribución de posibilidad, para que todos los pibes y las pibas que nazcan en cualquier lugar del país tengan la misma posibilidad de soñar su futuro".Participaron de la conferencia de prensa periodistas de Mundo Villa, Mundo Sur, FM Sin Fronteras, Berretines Audiovisuales, Cristo de los Villeros, Centro de Producción Fuerte Apache, Villa Itati TV, PatriaGrande.com, La Nuestra TV y Barricada TV.