Rogel: “A la crisis económica y social no le podemos sumar la violencia”

“Los momentos que vive nuestro país son de mucha zozobra, producto de la crisis económica y social profunda que vive el pueblo. Ante esta crisis, lo peor que podemos hacer es sumarle intolerancia y violencia como pretendida forma de resolver los conflictos”, consideró el ex diputado entrerriano, Fabián Rogel.



“No quiero pormenorizar los hechos de violencia que en estos últimos días hemos vivido, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el país, hechos que entristecen y que a todo dirigente político debería hacer reflexionar y pensar por dónde pasan los caminos de la recuperación de la Argentina”, remarcó Rogel.



“Que festejen los que están de un lado o del otro, los hechos de violencia y verlos como actitudes de protesta o de reclamo, es un gravísimo error. Cuarenta años de democracia continua cumpliremos este año, y lo peor que podemos hacer es retroalimentarnos con violencia frente a todo lo que sufre el pueblo”, sostuvo el ex diputado.



“La violencia no conduce a nada y más allá de que algunos piensen que “cuanto peor, mejor”, sostengo que es al revés: cuanto peor, el que sufre es el que trabaja, el pobre. Cuanto peor, peor.

Pensar, debatir, reclamar es parte del juego democrático si se hace dentro de un orden y del respeto hacia los demás”, remarcó.



“Seguramente, en el debate de ideas, en el reclamo justo, en la protesta democrática encontraremos soluciones para los gobiernos que vengan en la provincia y en la República Argentina. Pero con la confrontación estéril, con la protesta a golpe de puño y con la tolerancia política no vamos a ir a ningún lugar”, señaló Rogel.