Frigerio defendió a Filipuzzi: “Trabajamos para salir de la pandemia educativa”

Política Estudiantes universitarios repudiaron la presencia de Vidal en UADER

“No hay educación sin libertad, sin democracia"

La diputada nacional del PRO y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, brindó una conferencia titulada “La educación como base del desarrollo”, este lunes en la sede del rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); lo hizo junto al precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio.La presencia de Vidal fue rechazada por algunos sectores ligados al oficialismo, quienes además cuestionaron al rector de UADER, Luciano Filipuzzi, por su adhesión a las filas de Cambiemos.aseguró que “como tantos otros educadores está trabajando en nuestros equipos en una propuesta para salir de la pandemia educativa que sufrimos”. “La educación es prioridad, y no es un slogan de campaña, porque la política está en deuda con la educación en estos 40 años de democracia; y necesitamos de gente preparada que integre los equipos de una futura gestión de transformación de la provincia”, fundamentó el legislador de la oposición y celebró “la incorporación de profesionales y técnicos, que se suman a nuestros equipos de gestión, porque están preparando el plan de transformación y desarrollo”.En relación a las elecciones, el diputado nacional de Juntos por Entre Ríos remarcó que su espacio político “es la opción frente a estos 20 larguísimos años de un mismo signo político gobernando la provincia sin resultados para la gente”. “La provincia viene retrocediendo en términos relativos con otras provincias, como Córdoba y Santa Fe, a las que no tenemos nada que envidiarles pero que avanzan en algunos aspectos del desarrollo y nosotros quedamos estancados durmiendo la siesta que ya es demasiado larga y tenemos que despertar”, cuestionó. Y agregó: “A pesar de las malas políticas públicas, el potencial está intacto; y todos los entrerrianos coinciden conmigo con respecto a que damos para mucho más”.Respecto a la fecha de elecciones en Entre Ríos, el legislador refirió que esa “es la preocupación número 1000 de los entrerrianos”. “A los entrerrianos lo que les quita el sueño es poder llegar a la primera quincena del mes, conseguir un trabajo, la inseguridad, el avance del narcotráfico, el estado de los caminos, la salud y la educación”.“No creemos en la especulación de las fechas de las elecciones, porque si el pueblo entrerriano, después de 20 largos años decide apostar por una alternativa, nosotros vamos a estar preparados para asumir ese compromiso y esa responsabilidad”, sentenció.La diputada nacional del PRO por Capital Federal y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se encuentra en la capital entrerriana para acompañar a los pre candidatos a gobernador e intendente de Paraná, Rogelio Frigerio y Emanuel Gainza, respectivamente, “porque en Entre Ríos, en 2021, ya hubo señales de cambio, de necesidad de transformación profunda”.“Es una agenda de acompañamiento al equipo y escucha, como lo hice en todo el país en los más 60 mil kilómetros recorridos”, argumentó.Consultada a Vidal sobre el rechazo manifiesto de su presencia por parte de algunos sectores ligados al oficialismo, ésta sentenció: “No hay educación sin libertad, sin democracia. Los argentinos decidimos hace 40 años vivir en democracia, nunca más sin democracia, y eso no puede estar restringido en ningún espacio público y menos un lugar de educación pública. No hay educación sin debate, sin diversidad, sin que cada uno pueda expresarse”. “El reclamo fue de un sector, no de todos”, destacó.Y sobre la figura de Frigerio resaltó que “su compromiso con su provincia estuvo desde el primer día”. “La política no resiste más improvisaciones, más parches; se necesita gente seria, comprometida, que sepa escuchar, dialogar y dar las peleas que hay que dar”, comentó y remarcó que “Rogelio y todo su equipo se vienen preparando con mucha seriedad para esto y vale la pena que Entre Ríos se dé una oportunidad”. “Los entrerrianos no se merecen ser la provincia con la ciudad con más pobreza de la Argentina”, acotó y subrayó: “Vale la pena apoyar un cambio”.De su posible candidatura a la Presidencia de la Nación, Vidal destacó que “no es momento de lanzamientos, ni de mezquindades, ni de campañas”. “Es momento de escuchar, trabajar y de estar cerca de los que la pasan mal”, mencionó y apuntó: “La realidad le una cachetada todos los días a la política para que reaccione”.“La política se ha convertido en un circo sin público y los argentinos están afuera de esa carpa con necesidades cada vez más dolorosas, con cada vez más enojo y hartazgo. No hay más espacio para relato, para shows, espectacularidades y cinismos. Argentina necesita respuestas concretas y que la política no especule en ningún momento”, cerró.