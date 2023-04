Estudiantes universitarios repudiaron la presencia de Vidal en UADER

Política Gran rechazo de Uader a la presencia de Vidal en la ciudad de Paraná

Un grupo de estudiantes universitarios se concentró en la puerta del rectorado de UADER para repudiar la presencia de la diputada nacional del PRO por Capital Federal, María Eugenia Vidal, quien brindó una conferencia titulada “La educación como base del desarrollo”. En la oportunidad, recordaron los dichos de la ex gobernadora bonaerense de mayo de 2018 y cuestionaron que desde Cambiemos “no dieron quorum” en la sesión de Diputados para la creación de nueve universidades nacionales en diferentes provincias del país.Y reprocharon que no se permitió el ingreso de estudiantes ni docentes de la universidad. “Es un acto privado, como todo lo que quieren hacer; un acto para unos pocos, solo para los que pueden acceder”, sumó la universitaria.De hecho, una estudiante trans, Salma, cuestionó “el mensaje de odio” de Vidal respecto de “que nadie que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad pública”. “Nada más pobre que su estado mental –acusó. Soy pobre y llegué a la universidad pública”.“Somos hijos de la universidad pública, la segunda generación que puede ingresar, y lo sabemos muy bien porque en 2017 y 2018 luchamos tomando nuevas universidades por los recortes en los salarios y en las becas”, coincidió otra alumna UNER, Natalí. “Es una tomada de pelo que venga a una universidad pública a dar cátedra sobre el desarrollo sostenible. Somos profundamente democráticos, pero hay que cosas que se deberían tolerar”, agregó al dar cuenta de su “indignación” por las declaraciones de Vidal.“Transitar la universidad pública es saber cuándo tenemos que estar presentes y me desagrada que esta gente venga a dar cátedra sobre cómo desarrollar la universidad, siendo que en 2017 y 2018 tuvimos las tomas de las facultades y ellos son el corte y el cierre de las universidades públicas”, repasó otro estudiante, Nicolás.Por su parte, la presidenta de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Gláuser, cuyas nietas son alumnas de Uader, expresó “que el rector (Luciano) Filipuzzi vendió la facultad al PRO porque él es parte de los grupos de ellos, por eso hay que repudiarlo y pedirle la renuncia porque no puede estar usurpando un lugar público y a la vez en un partido político de derecha”.