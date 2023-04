Osuna: “Vidal y Frigerio no representan los intereses de la educación pública”

Política Gran rechazo de Uader a la presencia de Vidal en la ciudad de Paraná

Este lunes María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio visitaron Paraná y dentro de sus actividades, estaba programada una charla debate “en una de las dependencias de la Universal Autónoma de Entre Ríos (UADER) e iban a estar acompañados del rector, Luciano Filipuzzi.Tras difundirse la actividad, muchas agrupaciones estudiantiles de UADER y partidos políticos manifestaron su rechazo por la visita de los dirigentes de Juntos por el Cambio.sostuvo que “la dinámica de la presencia de legisladores, en cualquier lugar o territorio, forma parte de las reglas de juego de la democracia y en este mismo sentido los debates que en este entorno se generan”.Sin embargo, la presencia de “”.Asimismo, aseguró que, “lo que se puede asociar al discurso de Vidal, que en un momento dijo que” y la UADER que le planeaba abrir sus puertas, es una universidad con el 70 por ciento de hijos de trabajadores que por primera vez llegan a una casa de altos estudios”.“El rector Filipuzzi. de manera causal organizó esta actividad”, sumó la ex intendenta al referirse "es riesgoso hacer uso de una institución pública con estas personas que vienen de la ciudad más rica del país y además están en contra de la educación, es algo que no tiene sentido”.En esta misma línea, sostuvo que Filipuzzi “llegó en base a acuerdos políticos que ahora el finalmente desconoce, está en su derecho y nosotros también a plantear este señalamiento y advertir, que”. Y amplió: “Es advertirle al rector que está transgrediendo y en cierto modo traicionando el espíritu que está en la base a la educación pública: que se trata del acceso, derecho social y humano, a la educación superior y eso es fundamental”.”, dijo al asegurar que “”.“En las universidades hay una tradición, donde en años como estos se generan debates, pero es una situación cuanto menos grave y extraña, porque se debe dejar en claro la postura de estas personas”, sostuvo y agregó que “¿cuál es el respaldo académico y trayectoria?, la verdad, ninguna”.Y sentenció: “Frigerio no trabaja, no va a las sesiones y cuando vamos a votar se levanta y se retira; al igual que Vidal, entonces debemos saber de qué se trata; es algo que forma parte de un debate político que esta bueno en esta etapa y es sentar posiciones, hubo muchas expresiones al respecto, algo que es absolutamente saludable”."El rector debe pensar muy bien los pasos que da respecto a educación y a los intereses de los estudiantes, trabajadores del sistema educativo de la UADER”, concluyó.