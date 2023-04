Con el lema "Universidad Pública, siempre" Frente Uader no apoya visita de Vidal

Política La CTA expresó su descontento por la visita de María Eugenia Vidal a la UADER

Ante la inminente charla que brindará Vidal en nuestro Rectorado, y en el contexto electoral que se avecina en nuestro país, provincia y municipios, tanto de poderes ejecutivos como legislativos, desde el Frente UADER entre Todos, consideramos imprescindible recordar el rol de la institución universitaria en su carácter histórico, social y político en la memoria de nuestro pueblo argentino.Sabemos que nuestro sistema universitario es referente y modelo a seguir en América Latina, vanguardia en avances científicos, culturales y de formación en general. Sabemos además, que la universidad es una institución del Estado, que brega por autonomía y defensa de los Derechos Humanos. Por ello, jamás es indiferente a los procesos políticos que atraviesan la realidad socioeconómica y cultural de su pueblo. Los actores degobierno proyectan un modelo de Estado, y ese modelo impacta en nuestra institución, de forma directa o indirecta.En ese marco, como agrupación política universitaria con estudiantes, graduados y docentes, comprendemos el rol de nuestra universidad como espacio abierto de voces plurales de todos los actores políticos que aspiren a gobernar las estructuras del Estado, y siempre exigiremos claridad al exponer sus principios sobre el modelo de país en general, y sobre el sistema educativo universitario en particular. En este contexto, no olvidamos los dichos de María Eugenia Vidal en el año 2018, siendo gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuando se preguntaba “¿Es de equidadque durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la Universidad?”. En aquel momento nos posicionamos en repudio ante los dichos, por provenir de un sector que atacó jubilaciones y recortó políticas púbicas en educación. Hoy seguimos sosteniendo las banderas de la Universidad Pública, libre, gratuita y encada rincón de nuestro país.Es por esto que ante el ciclo de charlas de referentes políticos, sociales e institucionales aprobado por el Consejo Superior de la Universidad, en el marco de cumplirse 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, y en conocimiento de que dicho ciclo inicia este lunes con la presencia de Vidal y Frigerio en nuestro Rectorado, realizamos la solicitud formal al Rector de nuestra Universidad para que garantice la presencia, mediante la invitación y gestión pertinente, de otras y otros precandidatos a gobernadores de nuestra Provincia, para que en lo inmediato puedan brindar charlas y debates en el seno de nuestra Universidad. Apoyamos y decimos SÍ a los debates políticos dentro de UADER, porque hacer educación también es hacer política; pero que estos debates no sean unilaterales. Pedimos y exigimos que se abran las puertas de la universidad para todos los espacios políticos, más aun teniendo en cuenta el contexto venidero de elecciones generales 2023.Asimismo, reiteramos nuestros principios innegociables, sea quien exponga, sea quien gobierne la estructura estatal de nuestra Provincia y de nuestro País:• Defensa de la Universidad Pública, Laica, Gratuita, soberana y de calidad.• Creación de nuevas universidades en el territorio nacional.• Defensa irrestricta de los Derechos Humanos.• Políticas públicas concretas y presupuesto para educación, salud y viviendadigna.• Sistema de transporte público accesible, de calidad y dinámico.• Inclusión al mundo de trabajo, con salarios dignos.• Avance del edificio propio para nuestra comunidad universitaria, tanto de laFacultad como de las otras facultades en las diferentes ciudades de nuestraProvincia.• Mejoramiento presupuestario para becas, deportes, comedor y transporte.• Mejoramiento del presupuesto provincial para nuestros trabajadores docentesy administrativos.• Que continúe la invitación formal y el acercamiento a actores de todos lospartidos políticos, garantizando pluralidad de voces.Creemos en una educación pública, gratuita y laica, para que todas y todos logren el acceso, la permanencia y el egreso de una carrera universitaria. Luchamos y celebramos los miles de gurises y gurisas que son primera generación de universitarias en sus familias. Esto es evidencia de que una educación de libre acceso, les da la posibilidad a las familias de la clase trabajadora.Por último, no queremos dejar de exigirles a quienes tienen la oportunidad de votar la creación de la Universidad Nacional Juan L. Ortiz, que se sienten en sus bancas y que aprueben este proyecto que significará mayor inversión para la Provincia de Entre Ríos en materia de educación superior.