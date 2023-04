Fernández afirmó que va a "recuperar las Islas Malvinas por la vía pacífica"

"Fortalezcamos más que nunca nuestro compromiso con Malvinas, más que nunca digamos las Malvinas fueron, son y serán argentinas; la lucha que emprendimos tuvo sentido y no ha terminado, y vamos a recuperar nuestras islas por la vía pacífica y vamos a seguir elevando nuestra voz hasta que el mundo nos escuche", exclamó Fernández sobre el cierre de su discurso.Acompañado por funcionarios, autoridades locales y veteranos, el jefe de Estado sostuvo que se cometió una "enorme injusticia" en el país al querer "invisibilizar" a los combatientes, por lo que instó a "sentir orgullo" y "ponerlos en el lugar que les corresponde", el de "héroes de la patria".Fernández señaló que la Cuestión Malvinas "no es un tema más" sino que es "central", y evocó que "después de la guerra, Argentina trató de invisibilizar por diferentes motivos a nuestros combatientes, era un tema del que Argentina prefería no hablar, pensando que de ese modo uno podría lograr más tranquilidad social"."Cuarenta y un años cumplimos este año de aquella gesta del 2 de abril, pero también se cumplen 200 años de la usurpación inglesa", sostuvo el mandatario, y afirmó que se trata de un motivo que "nos obliga a ponernos firmes y a redoblar nuestros esfuerzos en organismos internacionales para reclamar esa soberanía que es nuestra".Al respecto, aseguró que "nunca vamos a dejar de debatir y reclamar en cada foro internacional el derecho que nos cabe de que no desintegren la soberanía territorial; eso lo hemos hecho siempre: lo hizo Néstor (Kirchner), Cristina (Fernández) y yo", enumeró.También recordó que "cuando gobernaban los otros", en referencia a la administración de Cambiemos, no hicieron "nada" ante el reclamo de veteranos por medidas como la doble jubilación anticipada, atención sanitaria en el PAMI y exención del pago de peajes.Al dirigirse a los excombatientes presentes en el acto, el mandatario reconoció la "razón" de esos pedidos y consignó que la doble jubilación anticipada para veteranos había salido "por ley" en el Congreso pero el entonces presidente Mauricio Macri la "vetó".También contrapuso el "compromiso" de la gestión actual con la posición del Gobierno de Macri, que en 2016 firmó con Gran Bretaña el pacto Foradori-Duncan, al que definió como "vergonzoso" porque "permitía al Reino Unido volver a tener vuelos continentales, de Malvinas a San Pablo; y, lo que era peor, habilitaba a Malvinas a la explotación de todo el espacio marítimo circundante, cuando esas tierras son argentinas".Sobre ese punto, Fernández resaltó que junto al canciller Santiago Cafiero, presente en el acto, el Gobierno actual "poco a poco fue desarmando" ese convenio, que hoy "no existe más".También participaron del acto los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; de Salud, Carla Vizzotti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el intendente interino, Juan José Fabiani, y el diputado bonaerense del Frente de Todos (FdT) Mariano Cascallares.En Almirante Brown, desde 2016 se desarrolla el programa Brown en Malvinas, a través del cual los excombatientes viajan a las islas a partir del apoyo de la comuna.