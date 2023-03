Bordet destacó el estímulo a la industria con la construcción de casas de madera

El gobernador Gustavo Bordet entregó, en Ubajay, 10 viviendas de madera construidas por el programa provincial Primero Tu Casa. También inició el proceso de llamado a licitación para construir el edificio de una escuela y realizó aportes para desarrollar el parque industrial de esa localidad.“A mí me entusiasma lo que viene. Terminar la gestión, después de casi ocho años de intenso trabajo, y dejar una provincia previsible, ordenada, con proyección de crecimiento y futuro me pone contento, porque lo importante es que a los entrerrianos y a las entrerrianas nos vaya bien", afirmó el mandatario provincial.Acompañaron a Bordet el intendente de Ubajay, Marcelo Giménez; el presidente de Cafesg, Luis Benedetto; el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, y los presidentes municipales de San José, Gustavo Bastián, y de Colón, José Luis Walser.En ese marco, el gobernador valoró la entrega de viviendas y, en especial, la construcción en madera “en una zona como Ubajay, que se caracteriza por la industrialización de la madera”. “Tomamos este desafío que no fue sencillo, pero logramos terminarlo con un aporte logístico importante de la municipalidad", agregó, al tiempo que destacó la calidad constructiva de las casas.También puso de relieve la alegría de las familias "que hoy tienen su techo propio”, habló de “lo que significa tener un hogar”, y de cómo “se mejora sustancialmente la calidad de vida".Bordet resaltó también la importancia de la entrega del decreto al intendente por el cual se llama a licitación la obra de la Escuela Secundaria N° 4 “José María Molina”, y contó: "En la última visita que realizamos a Ubajay habíamos visto un terreno del Estado nacional, hicimos las gestiones para conseguirlo y ahora estamos licitando la obra de la escuela que insume casi 500 millones de pesos, que es muy merecida para la ciudad, y que sin lugar a dudas mejorará la calidad educativa de chicos y chicas que concurren al secundario en el mismo edificio".Mencionó asimismo el aporte por 89 millones de pesos realizado para el parque industrial. “Venir y conversar es lo que nos permite también planificar otras acciones como llegar con la capacidad energética adecuada al parque industrial, para lo cual estamos trabajando”, señaló.Además resaltó "la buena noticia" que fue la donación de los terrenos por parte el municipio para construir 20 viviendas más y detalló: "Ya iniciamos el proceso licitatorio para que en los próximos meses se pueda estar comenzando con esta obra que es muy esperada por los vecinos".Por su parte, el intendente de Ubajay, Marcelo Giménez, señaló que la entrega de viviendas de madera “es muy importante para nosotros, sobre todo porque se está trabajando mucho en los aserraderos con mano de obra calificada. Se le está haciendo muchas mejoras al trabajo de la madera, y es esto es el resultado de todo ese trabajo que se hace en los aserraderos".También dijo estar muy contento porque contribuye a solucionar la problemática de los alquileres, si se tiene en cuenta que habrá 20 viviendas más para la localidad. “Es una caricia al alma esto de venir hoy y entregar casas es lo más importante que nos pasa a los políticos”, puntualizó.Por último, el intendente vecinalista destacó que “siempre que trabajo lo hago con buenas personas, y Gustavo (Bordet) lo es. Así que lo acompañé y lo sigo acompañando siempre”.Además, se firmó el decreto por el cual se hace el llamado a licitación para la nueva Escuela Secundaria N° 4 José María Molina. De esta manera, se podrán abrir las ofertas en la primera semana de mayo. El presupuesto es de 498.502.029 pesos y tendrá un plazo de un año.También se entregó un Aporte No Reintegrable (ANR) gestionado por el gobierno provincial ante la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio Economía de la Nación, para obras de infraestructura en el Parque Industrial de Ubajay, por un monto de 89.709.085 pesos, en el marco del marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.En la oportunidad, se informó que el 15 de marzo se abrió la licitación y está en proceso de adjudicación una obra de red cloacal y estación de bombeo que demandará 25 millones de pesos. Además, se indicó que hace unos días comenzó la obra de puesta en valor de la Plaza San Martín, la cual es financiada por Cafesg por 24.566.282 pesos, y que se está construyendo la obra de pavimento de hormigón armado con aportes íntegramente del gobierno provincial por el valor de los materiales, el cual es 53.838.337 pesos.Las unidades habitacionales las ejecutó la municipalidad de Ubajay, están ubicadas en Avenida de la Laguna y calle Pública. Se invirtieron 25.179.572 pesosLas casas tienen dos dormitorios de 51,55 m2, una de ellas adaptada para personas con discapacidad. Todas cuentan con comedor, cocina y baño, instalación eléctrica completa, previendo TV, teléfono y/o Internet, como así también, instalación de gas combinado de acuerdo a la disponibilidad de servicio de cada localidad. Cabe remarcar que se colocaron termotanques solares que permitirán el ahorro energético.