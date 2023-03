"Mi preocupación es que no vuelvan quienes nos dejaron esta deuda maldita"

Política Fernández aseguró que Biden respaldará al país para revisar el programa del FMI

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que su "preocupación no pasa por ser reelecto" y que su "prioridad" es conseguir que el Frente de Todos (FdT) gane las elecciones de octubre, al tiempo que dijo estar "convencido" de que la coalición oficialista necesita "democratizarse" para recuperar "pujanza".A su regreso de la gira que lo llevó a República Dominicana y a Estados Unidos, el jefe de Estado brindó una entrevista con radio Perfil en la que dio a conocer detalles de su diálogo con el presidente norteamericano, Joe Biden, y también se refirió a la situación política argentina."Mi prioridad no es ser candidato, mi prioridad es que gane el espacio”, dijo en las declaraciones más políticas de la entrevista y agregó: “Creo que para ganar las elecciones, hay que democratizar el espacio” del Frente de Todos.Es momento de "que le pongamos pujanza, fuerza, de poner una dirigencia de reemplazo en el escenario y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Mi preocupación no pasa porque sea reelecto, pasa porque Argentina no retroceda poniendo en el Gobierno a los que nos condenaron con esta deuda maldita", señaló.Consultado sobre una posible candidatura, subrayó que su prioridad es que gane el Frente de Todos: "Si resulta que yo termino siendo el mejor candidato, seré yo. Si es otro, lo voy a acompañar gustoso. Lo que necesito es garantizar que se gane. Trabajo para eso. No trabajo ni para ser el elector ni para imponer un elector", añadió.Además, dijo estar "convencido" de la necesidad de un debate colectivo como vivió el justicialismo durante la década de 1980, con el impulso de Antonio Cafiero, o a comienzos de siglo, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno.Sobre los cuatro años de su presidencia y los problemas que debió enfrentar, Fernández estimó que "el destino existe" pero dijo tener "la tranquilidad de haber dejado todo en estos años"."El mundo vivió una serie de calamidades", apuntó el mandatario y recordó que a la pandemia, la guerra y la sequía, en Argentina se debió afrontar un endeudamiento "incomparable en la historia"."Le pusimos política, le pusimos el pecho", subrayó y se mostró esperanzado en poder conseguir que este año la economía siga creciendo."Creo que, con el tiempo, los argentinos van a ir reconociendo que todas estas calamidades las vivimos y Argentina pudo seguir creciendo, seguimos creando empleo registrado", concluyó.Por otra parte, consideró que el diputado de la Libertad Avanza y precandidato presidencial Javier Milei es "una amenaza a la democracia, claramente”."Los totalitarios se valen de la democracia para acceder al poder. Hay que abrirle los ojos a la gente y advertir que, por muy desalentada que esté, esos caminos no son saludables para el país ni para una sociedad, definitivamente", dijo el mandatario.Finalmente, consideró que las sociedades "están polarizadas en todo el mundo" y esto ha dejado una insatisfacción que se traducen en un enojo con la política."Todo lo que se demuestre antisistema acumula, y todo eso polariza. La paralización lleva años en la Argentina, y no es un fenómeno argentino, se da en todo le mundo", concluyó el mandatario.