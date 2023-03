Fernández aseguró que Biden respaldará al país para revisar el programa del FMI

Política Massa analizó con el FMI el impacto de la sequía y el despeje de vencimientos

Por la paz en Ucrania

, de modo de modo tal de "construir un puente que permita pasar este año con más tranquilidad".Fernández aclaró que Biden no sólo se comprometió a colaborar con Argentina sino que además planteó, que son las naciones que cargan con el 60% de la pobreza y las que postergarlas sería una "enorme injusticia"."Él compartió esa idea y me dijo que trabajemos juntos porque cree que, reseñó el mandatario en una conferencia de prensa que ofreció en Washington tras una reunión con Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca.señaló el jefe del Estado argentino.Fernández insistió también en la importancia de unir esfuerzos entre "Estados Unidos, México, Brasil y Argentina para hacer un gran proyecto de alimentos para el mundo, en un momento en que el mundo los necesita” y explicó al respecto que “Biden compartió la idea y dijo que la debíamos ahondar y empezar a trabajar juntos”."Le expliqué que, objetivamente,le ha significado restricciones muy fuertes en sus ingresos y que, por lo tanto, teníamos que armar una suerte de puente que nos permita llegar al año entrante para tener posibilidades de recuperación de la producción agrícola, y el mayor desarrollo de Vaca Muerta, pues ya tendremos funcionando el gasoducto y seguramente ya estarán en marcha los proyectos de plantas de licuefacción.Y completó. "Postergarlos es una enorme injusticia, él compartió esa idea y me dijo que trabajemos juntos, porque cree que eso es parte del cambio que el sistema de financiamiento internacional debe llevar adelante".Además, Fernández destacó que le explicó a Biden que "objetivamente la sequía que la Argentina vive, la peor desde 1929, le ha significado restricciones muy fuertes en sus ingresos".Explicó que tienen que armar "una suerte de puente que nos permita llegar al año entrante", donde habrá más "posibilidades de recuperación de la producción agrícola" y "el mayor desarrollo de Vaca Muerta"."Ya tendremos funcionando el gasoducto y seguramente ya estarán en marcha los proyectos de plantas de licuefacción de gas, que nos dan una gran oportunidad", añadió.En ese marco, refirió que, y señaló: "Le pedí que por favor que nos siguiera acompañando en los organismos internacionales de crédito para poder construir ese puente que nos permita pasar este año con mas tranquilidad y me dijo que contara con él y con su gobierno.En otro momento de la conferencia, Fernández contó el paralelismo con la administración Biden.En la reunión bilateral se habló de la necesidad de consolidar una alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina en tres ítems centrales: Alimentos y proteínas, energía y seguridad energética global y minerales críticos.En ese sentido, la vicecanciller de Estados Unidos, Wendy Sherman, viajará el 12 de abril a la Argentina para hacer un seguimiento de lo hablado hoy.Fernández había ingresado a la Casa Blanca a las 14.39 hora local (15.39 de la Argentina), acompañado por el canciller Santiago Cafiero.El mandatario firmó el libro de cortesía y luego tuvo la bilateral con Biden, para luego hacer ambos la reunión ampliada con las delegaciones, durante más de una hora.Allí participaron los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Seguridad, Aníbal Fernández; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; la jefa de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Luciana Tito; el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, y el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello.En la declaración a la prensa previa a la bilateral, Fernández agradeció a su par por el acompañamiento de ese país en las negociaciones ante los organismos internacionales y le propuso al líder demócrata "trabajar juntos" por el fin de la guerra en Ucrania, al advertir que la paz es "urgente" y la economía tiene que "recuperarse".Con esas palabras Fernández dio comienzo a su declaración inicial en la reunión bilateral que ambos mandatarios mantuvieron. El Presidente argentino le propuso a Biden "trabajar juntos y unir esfuerzos" para que la guerra en Ucrania "termine" y la economía "se recupere", al advertir que la paz es "urgente"."Vemos el grave problema que la invasión rusa ha ocasionado a Ucrania y ha generado un daño inconmensurable a la economía mundial", expresó Fernández desde el Salón Oval.Además, sostuvo que con Biden tienen una "preocupación común" por el cambio climático y señaló que Argentina "está padeciendo la peor sequía desde 1929".El presidente Biden, a su vez, destacó que la reunión "es una oportunidad para afirmar que nada está fuera de nuestro alcance si trabajamos juntos", y aseguró que "estamos trabajando para proteger los Derechos Humanos y garantizar que la democracia beneficie a los ciudadanos de ambos países".Tras aseverar que "seguiremos defendiendo los valores que compartimos", agradeció la posición del gobierno argentino "de condenar la agresión rusa ante el pueblo ucraniano. Tenemos una muy buena oportunidad para seguir profundizando nuestras relaciones económicas en los diferentes temas de cooperación".Como cierre de su declaración inicial, Fernández expresó su apoyo a la iniciativa de Biden para regular la venta de armas en Estados Unidos, al advertir que se trata de un "problema que tiene el mundo"."En mi país hay quienes proponen que las ventas de armas se liberen para defenderse", señaló el mandatario durante la reunión bilateral con Biden, y afirmó que "valoro mucho su iniciativa y sepa tiene un aliado absoluto".Fernández contó que al llegar a Washington vio que "las banderas flameaban a media asta"."Me enteré de la tragedia de Nashville", señaló sobre el ataque perpetrado esta semana en una escuela de esa localidad de Tennessee, y expresó su "solidaridad" y "afecto" para con las familias de las seis víctimas.Allí, Biden le contestó que "mi esposa está en la escuela, con las madres de los chicos" y refirió que "perder un hijo es la situación más difícil".Tras las fotografías e imágenes de rigor, la prensa se retiró y los mandatarios iniciaron la bilateral a puertas cerradas, solo acompañados de sus respectivos traductores y frente al escritorio de Abraham Lincoln en el Salón Oval.