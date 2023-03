La intervención de Blanca Osuna durante el informe de gestión de Agustín Rossi

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró este miércoles en la Cámara de Diputados que "estamos tratando de gobernar para resolver todas las situaciones difíciles que hay en Argentina" y destacó que desde que asumió el presidente Alberto Fernández debió convivir "con cuatro crisis que son la pandemia, la guerra, la sequía y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional" del Gobierno de Mauricio Macri.

Tras citar las cifras del presupuesto destinadas a educación, la legisladora entrerriana resumió que “en relación al Producto Bruto Interno, arrancamos con 2% en 2003 y en 2015 llegamos a más del 6%, bajamos en 2019 al casi 4% pero hoy estamos en 5.8%”. “El Presidente comprometió la ley de expansión de inversión educativa y vamos por el 8%”, anunció al vociferar: “Desde el futuro que se promete en una ley está el presente que cumplimos”.Respecto a la ética política, Osuna instó a “la responsabilidad de cumplir con las acciones que como políticos tenemos y con nuestras responsabilidades”. “Es indispensable cumplir con el reglamento porque no se soporta más trabajar bajo condiciones de agresión permanente que bastardean no solo el pensamiento para dar continuidad a los debates sino además la cuestión de la ética política”, denunció la diputadaFinalmente, Osuna se refirió al intento de magnicidio a la Vicepresidenta aludiendo a que "indudablemente se vieron interpelados respecto a cómo tenían que decir, casi pidiendo disculpas, que reconocieron la gravedad de la situación”. “Esas palabras no valen, esa reprobación, si siguen apañando la situación de un legislador de la Cámara que bien podría contribuir a la investigación a fondo de los responsables del ataque a la Vicepresidenta”, denunció y acusó al “diputado Milman que tiene información en su celular y podría ayudar a clarificar la investigación".