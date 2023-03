“La heladera, muy lejos de llenarse, ha flaqueado”, dijo el diputado Galimberti

Pedro Galimberti cargó contra el Gobierno Nacional. Lo hizo al hacer uso de la palabra en la exposición que realizó hoy el Jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, en la Cámara de Diputados. El legislador se refirió, puntualmente, al tema de la inflación y a los intereses que se pagan mensualmente por las Letras de Liquidez del Banco Central (Leliq). Estas letras son un préstamo que toma el Banco Central de la República Argentina con los bancos, por una semana, y que hoy, según Galimberti, representan el valor de 12 millones de jubilaciones mínimas.



“En campaña dijeron que no iban a pagar más los intereses para pagarle el 20% a los jubilados (...) Cuando llegaron al gobierno los intereses de las Leliq representaban, mensualmente, el pago de 3,7 millones de jubilaciones mínimas. Hoy representan, el pago de esos intereses mensuales, 12 millones de jubilaciones mínimas. Una jubilación que, cuando asumieron estaba en 14068 pesos, contra 58665 que está hoy”, dijo el Diputado, que acusó al oficialismo de garantizar una transferencia de recursos al sector financiero en desmedro de los jubilados y los trabajadores.



Antes también se despachó contra la incapacidad del Gobierno de controlar la inflación y expresó que se imagina que el Gobierno no tiene idea de cuánto va a ser la inflación para este año. Para ello recurrió a algunos datos y manifestó: «hemos tenido a Guzman, que ha venido aquí, y que nos ha dicho que el índice iba a ser del 33%, cuando vino a discutir el acuerdo con el Fondo habló de más/menos 5%, 43% de inflación, y terminamos con el 94,8%. Cuando el Ministro Massa vino a presentar el presupuesto nos habló del 60%, y cuando se fue el Ministro -estábamos en el salón de Pasos Perdidos, algunos lo recordarán- el secretario Rubinstein nos dijo que no quería ser tan optimista, pero que probablemente podríamos llegar a tener una inflación del 40%”.



Y continuó: “en la campaña de 2019, Alberto Fernández y el Frente de Todos desarrollaban una promesa vinculada a que iban a llenar la heladera y encender la economía. Objetivamente, los propios datos oficiales nos están mostrando pobreza de más del 40%, inflación acumulada de 360%. Cuando vemos los datos desagregados y hablamos de alimentos y bebidas llegamos al 390% ¿Cuál fue el promedio de variación salarial en ese tiempo? Un promedio del 290% (...) En definitiva, lo que ha acontecido es que la heladera, muy lejos de llenarse, ha flaqueado”, remató Galimberti.



Por otra parte, el legislador entrerriano de la Unión Cívica Radical dijo, refiriéndose al informe de Agustín Rossi, que su discurso habla más por lo que no dijo que por lo que nombró.