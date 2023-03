La decisión de Macri y la fecha de elecciones, la postura del PRO en Entre Ríos

El presidente del PRO en Entre Ríos, Eduardo Caminal, valoró como “acertada” a la decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato presidencial en las próximas elecciones. “A partir de su renunciamiento, se potencia al resto de los dirigentes que tienen ambiciones de ser presidente dentro de Juntos por el Cambio, les dará mayor libertad y permitirá que crezcan esos otros candidatos, como Patricia, Horacio, María Eugenia y dirigentes del radicalismo que también tienen vocación de presidir la Argentina”, analizó en comunicación conel programa que se emite por“Hay que hacer esfuerzos para unificar boletas y presentarle a la sociedad ofertas más claras”, sentenció Caminal. De hecho, si bien se mostró en favor del diálogo y el consenso que pregona Gustavo Bordet, cuestionó que “el gobernador viene jugando con este escenario de adelantar o no desde hace un año”. “Estando tan cerca del escenario electoral, hay que clarificar. La dirigencia política tiene que ponerse los pantalones largos y tomar decisiones claras y contundentes. No podemos seguir jugando a ver qué me conviene más electoralmente”, exigió el dirigente de la oposición.“Hay una sociedad que castigará al dirigente que busque la conveniencia personal”, cerró.