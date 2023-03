FARER tras la reunión con el Gobierno: “los productores siguen esperando”

Política Productores entrerrianos afectados por sequía no pagarán el inmobiliario rural

El pasado jueves tuvo lugar una reunión en casa de Gobierno de Paraná donde participaron integrantes de FARER y el resto de los miembros de la Mesa de Enlace Provincial (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y Fedeco), quienes fueron recibidos por la vicegobernadora Laura Stratta y el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Alberto Ballay; y de la que tomaron parte otros dirigentes y funcionarios. Dicha reunión fue propicia para manifestar “la necesidad imperiosa de lograr una mayor celeridad en el desarrollo de la metodología de la Emergencia Agropecuaria y los alcances de las medidas dispuestas para el alivio de los productores”, recordaron desde FARER."Es cierto que siempre valoramos el diálogo, ya que entendemos que es una herramienta irrenunciable de la democracia, pero de ahí a transcribir que el gobernador ha respondido nuestras demandas hay un abismo. Hay muchos temas en los cuales ni siquiera hemos sido escuchados. Eso sin contar que el título sobre el Impuesto Inmobiliario es una media verdad", subrayó.El dirigente rural agregó que "al día de hoy las operatorias de la Emergencia Agropecuaria siguen siendo engorrosas y lentas. Es verdad que en los últimos días se han realizado acciones tendientes a corregir los errores, pero meses después de la declaración los productores siguen esperando. A veces hay que trabajar más en silencio y no montar tanta parafernalia. La situación gravísima que atraviesan los productores y las familias rurales no amerita fuegos de artificio para un anuncio que aún es sólo un proyecto. Hay que hacer las cosas con mayor empatía", finalizó.Desde FARER señalaron que el gobierno provincial informó que estaba listo el borrador de modificación de la ley provincial de emergencia y desastre agropecuaria para incorporar tres artículos: el primero define la categoría de productor en desastre y establece que aquellos productores que tengan dos certificados de emergencia en el mismo año o años consecutivos serán considerados en situación de desastre, tomándose como primer certificado los ya emitidos en el año 2023; el segundo establece la condonación de los anticipos 1 y 2 del Impuesto Inmobiliario del año 2022 y el tercero dispone el reconocimiento a favor por los pagos que se hubiesen realizado por los conceptos y sujetos referidos en el segundo artículo."Además, en referencia al Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, se explicitó que la definición de los valores medios y la emisión de las boletas se postergan, probablemente mayo o junio. En tanto, desde las entidades gremiales se solicitó gestiones a nivel nacional respecto de la circular de BCRA que establece tasa diferencial de financiación para productores con existencias de soja mayores al 5%, para que se eleve el porcentaje de existencias de soja al 30% para los productores con certificado de Emergencia Agropecuaria y que el saldo técnico de IVA pueda ser pasado a saldo de libre disponibilidad".En el ámbito provincial se pidió que se eleve el mínimo no imponible del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) como medida de excepción para quienes tengan certificados de Emergencia Agropecuaria; que se concrete rápidamente el convenio con el Banco Nación para que la provincia bonifique en 10 puntos la taza de las líneas de crédito para capital de trabajo y para inversiones."En relación a las operatorias demoradas se advirtió en el caso de AFIP que es poca la flexibilidad que se tiene en la tramitación del registro del certificado de emergencia; en tanto en el caso de Banco Nación pudimos inferir que siguen existiendo problemas de retardo en la comunicación de las circulares internas de la entidad, primero entre el directorio y las zonales y luego entre las zonales y las gerencias de las sucursales", señalaron desde FARER.