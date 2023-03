El FdT respondió tras el anuncio de Macri y afirmó que "fracasó"

La coalición de gobierno Frente de Todos (FdT) respondió hoy con tono irónico las críticas lanzadas por el expresidente Mauricio Macri durante su anuncio de que no será candidato en las elecciones de octubre, y afirmó además que el exmandatario "fracasó" en su gestión por haber tomado "malas decisiones".La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se hizo eco de la publicación de Macri en redes sociales y acompañó su réplica con fotos de diversas actividades del presidente Alberto Fernández junto a sus pares de otros países y encuentros de organismos regionales, después de que el expresidente cuestionara al Gobierno por lo que consideró una situación de "aislamiento del mundo" del país."¡Aislados del mundo!", se limitó a escribir Cerruti en su posteo, en el que adjuntó imágenes de Fernández junto a sus pares de Brasil y Francia, Lula Da Silva y Emmanuel Macron, respectivamente, además de fotos oficiales de reuniones del G20 y la cumbre de la Celac.En su mensaje difundido por redes sociales, Macri había dicho que el país está "a la deriva" y "aislado del mundo".También adjuntó Cerruti la confirmación de la Casa Blanca de la reunión bilateral que Fernández mantendrá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el miércoles próximo en Washington.Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró hoy que Macri "fracasó" en su gestión porque "tomó malas decisiones" y la "gente le puso un límite"."Quiso seguir en el poder, pero la gente le puso un límite que se mantiene", expresó Katopodis desde su cuenta de Twitter.Para el funcionario, los candidatos de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) "van por las mismas políticas que paralizaron la obra pública, endeudaron al país y cerraron miles de PyMEs en la Argentina".En tanto, la jefa de Gabinete del municipio de Avellaneda, Magdalena Sierra, señaló que "el hombre que más daño le hizo al país en los últimos años hoy decide 'bajarse por el bien del país'", cuando en realidad, dijo, "los números no le dan" y "el pueblo sabe bien quién es y qué hizo".Macri anunció hoy que no será candidato presidencial en las elecciones de octubre y sostuvo que tomó la decisión "convencido" de que "hay que agrandar el espacio político" de Juntos por el Cambio (JxC).