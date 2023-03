“Entre Ríos es la segunda productora de miel del país”, resaltó Bahl

Política Bahillo recorrió la Fiesta Nacional de la Apicultura

La Fiesta de la Apicultura 2023 que se desarrolla en la localidad de Maciá contó con la presencia de varios actores políticos. Uno de ellos fue el intendente de Paraná,, quien remarcó el papel preponderante de Entre Ríos en cuanto a la producción y comercialización de la miel.En diálogo con, se expresó acerca de su presencia en la localidad entrerriana: “Me inventó el intendente Juan Diego Conti. Es una fiesta hermosa, una fiesta nacional muy importante en la provincia de Entre Ríos. Es una buena oportunidad para venir y disfrutar un poco de la fiesta y hablar con los productores, conocer cómo funciona la actividad que genera muchísimos puestos de trabajo y un ingreso importante”.Asimismo,, exporta, pero creo que la parte más significativa es cómo estas unidades pueden generar puestos de trabajo en familias enteras. Pueden desarrollarse de esta actividad, que no necesita tantas extensiones de tierra y no necesita inversión en animales como el tambo. Por supuesto tiene su expertiz, que tiene sus condiciones vinculadas a la naturaleza”.Además de referirse a la compañía de otros funcionarios, remarcó el valor de comunicarse con los productores: “Está muy interesante cuando uno habla con los productores y también se le abre un poco la perspectiva de qué manera en conjunto se puede trabajar para apalancar esta actividad. Me imagino que en el futuro para generar mayores puestos de trabajo”.Con respecto a su futuro político, el jefe municipal explicó:, pero por supuesto que venimos trabajando en actividad propia de lo que es la gestión municipal, con nuestro equipo enfocado en la responsabilidad y mirando en perspectiva a la provincia sabiendo que tenemos un equipo y un trabajo muy importante que ha desarrollado en estos año el gobernador y, sobre todo, esa experiencia aplicándole la impronta de cada uno”.