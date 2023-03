Cumbre Iberoamericana insta a buscar sociedades "más justas y sostenibles"

Rodeados de los históricos muros de la Fortaleza Ozama, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, los líderes de los 22 países iberoamericanos asistieron en la noche de hoy a la inauguración de la XXVIII Cumbre, que estará centrada en temas medioambientales, seguridad alimentaria, transformación digital y acceso al financiamiento internacional, en un contexto de pospandemia."En un momento crucial para la humanidad, más que nunca es necesario rescatar la utopía posible, la sociedad de una sociedad más justa y sostenible para todos", apuntó el presidente anfitrión, Luis Abinader, en el acto oficial de apertura del encuentro en la fortaleza, la más antigua de Latinoamérica y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco."Son más los lazos que nos unen que las diferencias que nos separan", aseguró el mandatario dominicano.Por su parte, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, abogó por una "cumbre centrada en las personas" y dijo que eso "implica orientar la actividad asociada a esta reunión hacia la obtención de resultados concretos, que tengan un impacto positivo en la calidad de vida los habitantes de Iberoamérica",El excanciller chileno recordó a los líderes de los países de habla hispana y portuguesa de América Latina y el Caribe, más Andorra, España y Portugal, la propuesta de aprobar una estrategia de seguridad alimentaria, una Carta Medioambiental Iberoamericana y la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, en las que estuvieron trabajando más temprano los cancilleres reunidos en el Centro de Convenciones del Ministerio de Exteriores dominicano.Al evento asistieron el presidente Alberto Fernández, así como sus pares Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric /Chile), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Guillermo Lasso (Ecuador), Xiomara Castro (Honduras), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal) Luis Lacalle Pou (Uruguay),En total, 14 jefes de Estado y de Gobierno estarán presentes en la cita en Santo Domingo. Uno de los grandes ausentes será el brasileño Luis Inácio Lula da Silva, un gran impulsor de la integración regional, que comienza este fin de semana una gira por China. Tampoco dirán presente el mexicano Andrés Manuel López Obrador ni el nicaragüense Daniel Ortega, que no suelen ir a estos eventos.Y estaba en duda la asistencia del venezolano Nicolás Maduro, que desde que asumió el cargo en 2013 nunca fue a una cumbre iberoamericana.El titular de la Secretaria Iberoamericana (Segib), que en la antesala de la cumbre había hablado de que el encuentro en Santo Domingo representaba una oportunidad para "relanzar" las relaciones entre América Latina y Europa, destacó la importancia en ese sentido de que España ocupe desde el 1 de julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE).Bajo la presidencia española se celebrará además la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el 17 y 18 de julio en Bruselas, en un nuevo intento de acercar a ambas regiones."Estoy convencido de que América Latina y el Caribe es la región más eurocompatible del planeta", señaló el canciller español, José Manuel Albares, en una columna de opinión publicada hoy en El Periódico."América Latina y Europa son aliados naturales. En la Presidencia UE, España impulsará la relación entre las dos regiones", señaló en un mensaje en Twitter, en el que compartió el texto.El encuentro iberoamericano, el primero totalmente presencial desde 2018, se da a más de un año del inicio de la invasión rusa en Ucrania, que ha llevado a que Europa busque diversificar sus proveedores energéticos y de materias primas.Pese a estar fuera de la agenda oficial, el tema de la guerra en Ucrania también sobrevolará la cumbre, aunque es difícil que haya una referencia en la declaración final, ante la falta de una posición unificada en América Latina y debido a que cualquier tema que se incluya en el texto debe ser aprobado por unanimidad.De hecho, Albares habló al respecto ya en su participación en el encuentro de cancilleres: "Es una guerra en Europa, no una guerra europea, que afecta a los valores que compartimos como iberoamericanos y en violación de la Carta de Naciones Unidas".El bloque europeo busca además recuperar su influencia en la región, ante la avanzada de China, que se ha convertido en un socio comercial clave para América Latina.Los cancilleres de los 22 países de América Latina y el Caribe de habla hispana y portuguesa y de Andorra, España y Portugal se reunieron más temprano a puertas cerradas para trabajar sobre la agenda de la cumbre,"El mundo atraviesa un escenario crítico. El impacto global de la pandemia y la guerra, combinado con los efectos del cambio climático, nos enfrenta a un mundo donde crecen las urgencias y se profundizan las inequidades. Este escenario nos exige a actuar con una mayor coordinación, ya que las soluciones a semejantes desafíos exceden a las capacidades de acción individuales", señaló en ese marco la jefa de Gabinete de Cancillería, Luciana Tito, en representación de Santiago Cafiero.Por su parte, el canciller brasileño, Mauro Vieira, destacó que el objetivo es "la construcción de una Iberoamérica justa y sostenible", en referencia al lema con el que fue convocada esta cumbre.Esto "nos anima a seguir persiguiendo la expansión económica con justicia social, protección del medio ambiente y compromiso con los derechos humanos", señaló Vieira, que dijo que su país se comprometió a frenar la deforestación ilegal de la Amazonia para 2028.El canciller será mañana el representante brasileño en la cumbre, ante la ausencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viaja el domingo a Beijing para una gira por China.Se espera que Chile aproveche también el encuentro regional para tratar la situación migratoria en el país, ante el gran afluente de personas, principalmente venezolanos, que llevó al Gobierno de Gabriel Boric a militarizar los pasos fronterizos.La situación, de hecho, generó cierta tensión con Bolivia y Venezuela, después de que el Gobierno chileno reclamara porque estos países no están dispuestos a recibir a los migrantes que son expulsados.El canciller chileno, Alberto van Klaveren, había dicho que esta semana quería reunirse con su par boliviano, Rogelio Mayta; y venezolano, Yván Gil, para buscar "fórmulas que permitan enfrentar de mejor manera" la crisis migratoria.Van Klaveren habló con la prensa en Santo Domingo al margen del encuentro de cancilleres y confirmó que se vio con sus pares de Bolivia y Venezuela, pero no comentó si trató el tema migratorio."Siempre hemos tenido un espacio de diálogo con Bolivia, estamos fortaleciendo ese espacio, hay muchos temas en los que hay intereses comunes, incluso ya los empezamos a mencionar", aseguró escuetamente.Por su parte, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, aseguró a la prensa que su país tiene una relación de vecindad con Chile y que quieren avanzar para que sea "positiva".Los jefes de Estado y de Gobierno participan hoy en una cena oficial ofrecida por el presidente dominicano y se reunirán formalmente a partir de la mañana del sábado.Tras el cierre de la cumbre, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presidirá un encuentro de líderes iberoamericanos progresistas al que también acudirán Fernández, Boric, Arce, Castro y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.