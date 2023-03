UPCN: "El futuro de los enfermeros del sector público será marcado por esta ley"

"Fueron años de trabajo en los que hay que destacar que el gobernador siempre acompañó, impulsando la posibilidad de la ley junto con la decisión del Secretario General de nuestro gremio, José Allende, autor del proyecto original cuando era diputado provincial. El entendimiento del gobernador con UPCN sobre este acto de justicia que constituye la Ley de Enfermería posibilitó que hoy sea una realidad, más allá de la profundización del debate en torno al proyecto, de los cambios que tuvo, de los años que pasaron, de los que pudieron haber estado en contra", manifestó Domínguez.La dirigente gremial explicó que "para UPCN la ley es un acto de justicia con los enfermeros y enfermeras, un sector de trabajadores comprometido, que viene de atravesar el desafío enorme que significó la pandemia de Covid, cuando la capacidad y el esfuerzo estuvieron en juego al extremo y no aflojaron".Acotó que "es un conjunto de trabajadores que tiene el gran desafío de la capacitación permanente y de una mayor formación y está transitando ese camino en un sistema de Salud primordial para la población entrerriana".Valoró también a los enfermeros y enfermeras porque "por supuesto, fueron los que se comprometieron con la ley que les otorga derechos pero, en adelante, también será un desafío, con avances muy significativos en cuanto a capacitaciones, concursos, mejoras laborales, profesionales y remunerativas".No descartó que "con el tiempo la ley pueda ser modificada, perfeccionada, pero hoy es una herramienta trascendental y merecida para los enfermeros y enfermeras, y viene a cambiar conceptos de la vieja ley que ya no daban respuesta a una nueva realidad".Incluso "puede ser tomada como ejemplo para otras áreas en el sentido que es posible plasmar en una ley la proyección que debe tener el trabajador en su ámbito laboral como reconocimiento de derechos pero en el marco de una carrera administrativa que es lo que venimos planteando como idea central, como motor de muchas de nuestras acciones gremiales" mencionó."UPCN siempre estuvo convencido de que este era el camino: presentamos el proyecto y también tuvimos la amplitud para consensuar cuando fue necesario hacerlo para que no naufragaran las reivindicaciones que Enfermería necesitaba. Felicitaciones a los enfermeros y enfermeras por su vocación y su constancia para acompañar aun cuando los plazos se prolongaban. Deben ver esta ley como una oportunidad para el potencial que cada uno tiene", finalizó Domínguez.