AFIP restituyó el legajo de trabajador desaparecido

La Administración Federal de Ingresos Públicos firmó un acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos para dar publicidad a la campaña "Argentina Te Busca", y restituyó un legajo a la familia de un trabajador del organismo fiscal desaparecido.



Fue en el marco de un acto que encabezó el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, en el que se rectificó el legajo de Orlando Ruiz, trabajador del organismo desaparecido en 1980.



El documento fue recibido por sus hijos, Ariel Ruiz y Victoria Torres, y en el mismo consta de "un sello rojo que aclara que su padre fue víctima del terrorismo de Estado, lo cual constituyó la verdadera causa de la interrupción laboral", precisaron en la dependencia oficial.



“La verdadera causal de interrupción de la relación laboral fue la desaparición forzada como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”, completa la leyenda.



El Decreto 1199/2012 incorporó como política pública la rectificación de los legajos para que figure en los mismos la verdadera causal del cese laboral.



En ese marco, Castagneto dijo que "esto es producto de decisiones políticas para restituir derechos. Sin política ni democracia no se puede hacer nada”.



"Tomamos la fortaleza y la convicción de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para continuar por su mismo camino. Algo como un legajo que a veces lo miramos por los sistemas y nos parece una tontería, para los hijos e hijas tiene otro significado, es poder tener de vuelta la identidad de su mamá y su papá, a quien quizá no conocieron”, completó.



En el acto, que tuvo lugar en contexto de la conmemoración del Día de la Memoria y del cumplimiento de 40 años de Democracia, participaron también la titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Virginia García; el Director General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel; la directora de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), Mara Ruiz Malec y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.



Junto a Pietragalla, Castagneto firmó un convenio de difusión en todas las oficinas y dependencias del país del organismo de una campaña para la búsqueda de nietos y nietas apropiados entre 1976 y 1983, "Argentina Te Busca".



"La dictadura fue capaz de borrarles el recuerdo a ese compañero desaparecido, a su propio hijo. Es la desaparición en la desaparición. Es la muerte de una muerte. Por eso la importancia de recuperar a nuestros hermanos y hermanas ya ni siquiera pasa solo por el derecho a la identidad de esa persona, sino porque nos debemos que ese detenido desaparecido tenga el recuerdo de su hijo o hija, que es uno de los peores delitos que puede cometer la humanidad contra las sociedades”, dijo Pietragalla.



Por su parte, el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, dijo que “recordar esta fecha nos ayuda a evitar los pensamientos únicos que buscan aniquilar a quienes piensan distinto”.



A su turno, García acotó que es necesario "estar alertas a los discursos de odio. Lo que pasó durante la dictadura cívico militar fue precisamente eso, a través de la sistematización de discursos de odio y la supresión de la condición humana”.



En esa línea, Ruiz Malec señaló que "este acto les pertenece a las y los hijos de nuestros compañeros".



"Es una deuda muy grande que tenemos como Estado y como sociedad de decir la verdad a través de estos legajos. La memoria no trae solamente a reparar el pasado, sino a definir nuestro presente", concluyó Ruiz Malec.