La diputada Acosta realizó una jornada para homenajear a mujeres de Paraná

Se desarrolló el encuentro “Mujeres haciendo equipo” en la tarde de este miércoles en Paraná. Se trató de un evento para homenajear a las mujeres y que, a la vez, contó con paneles de reflexión sobre temáticas relativas al mes de la mujer. Fue llevado a cabo en un salón de la Peatonal de la capital provincial y tuvo como protagonista a la precandidata a la intendencia de Paraná Ayelén Acosta.



“Las mujeres somos las hacedoras de los cambios, somos las que estamos siempre haciendo cosas. Y es por eso que elegimos como nombre Haciendo Equipo”, comenzó Acosta en las palabras de bienvenida. “Siempre entendí la política desde ese lugar, desde el equipo”, agregó al tiempo que contó que “en este mes es importante que todas valoremos el trabajo. Hoy destacamos a mujeres que trabajan en la sociedad civil”.



“Es fundamental entender que el trabajo colectivo es el que genera los cambios”, subrayó la diputada provincial y cerró la presentación diciendo que están “pensando en el futuro a través del trabajo pero también agasajan a quienes trabajaron. Queremos que las mujeres sean el motor de esta campaña, de este cambio. Todas sabemos cuáles son los problemas de Paraná. Y juntas trabajamos, conociendo esa realidad, en ejes para buscar soluciones”.



El diputado nacional Rogelio Frigerio y Sofía Brambilla, Diputada Nacional y Secretaria de Pro Mujeres enviaron mensajes saludando el acto que, sobre el final tuvo un repaso de la diputada Acosta sobre su labor como diputada en temas relacionados a la mujer. Luego, hizo una invitación a “seguir trabajando con empuje y convicción en favor de las mujeres y de la sociedad para producir el cambio necesario para salir adelante”.



Acosta tuvo como invitadas a Alicia Fregonese (ex Diputada Nacional y Presidenta de Pro Mujeres Entre Ríos), Gracia Jaroslavsky (Dip. Provincial, exIntendenta de Victoria, y ex Dip. Nacional), Sara Folleto (Dip. Provincial, ex Vice Intendenta de Alcaraz), Ana Schut (viceintendenta de Victoria), Gabriela Albornoz (concejal de Victoria) y Desiree Bauza (concejal por el Pro de Paraná).

En tanto, en los paneles que trataron sobre violencia y prevención, educación, ambiente y legua de señas, desarrollo económico, deporte y cultura y otro sobre lo social en relación a la comunidad, se contó con destacadas figuras del ámbito social, político y del emprendedurismo. Podemos mencionar entre ellas a las psicólogas Graciela Mántaras y María Lasso, Mariana Costa (Medica – ginecóloga), Graciela Varisco (Lic. en enfermería), María Laura Basaldúa (Médica - Anatomo-patóloga), Concepción Elva Giménez (Docente jubilada), Yohana Fucks (Prof. de enseñanza primaria – Concejal de la ciudad de Viale), Ma. Elena Elsesser (Tallerista de peluquería), Rosa Hojman (Ingeniera Agrónoma), Lorena Carabuje (Técnica Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina), Cynthia Cabrol (Lic. en Relaciones Internacionales –coordina los Equipos Técnicos del Movimiento Social Entrerriano, Carolina Acosta (Emprendedora), Elvira Graciela Mantovani (Periodista- Docente), Viviana Paiva (Integradora Deportiva), María Florencia Rodríguez (Está a cargo del merendero “Nuestros Niños”), Mirna Araceli Rueda (Pta. de la Comisión Vecinal Pagani de Paraná), Ángela Dolores Lantero (Protesorera de la Comisión Vecinal Villa Hermosa) y María Margarita Schönhals (Presidenta de la Asociación de Equinoterapia “La Delfina”).