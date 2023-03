Licitarán la conexión vial este-oeste de Paraná y proyectan otras obras

Listo para licitar

para analizar las obras que están en ejecución en la provincia, comoy avanzar en gestiones para nuevas obras.El encuentro se desarrolló este miércoles en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y participaron, además, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, Marcelo Richard, y el intendente de Paraná, Adán Bahl.En ese marco, el intendente de la capital entrerriana, Adán Bahl, resaltó la importancia del cónclave, ya que tuvo buen resultado para el proyecto de conectividad vial de los sectores Este y Oeste de la ciudad. "Es una reunión muy positiva, porque a todos los trámites hay que gestionarlos. Aparecen inconvenientes, hay etapa de inflación y hay que volver a gestionarlos, pero la reunión fue muy fructífera", remarcó."Puntualmente, para la ciudad de Paraná nos llevamos la no objeción ?es decir, la autorización, propiamente-, que nos permitirá licitar en lo inmediato la conectividad Este-Oeste. Al ampliar sobre las obras en, las calificó de "muy importantes, porque van desde avenida Ramírez hasta Avenida De las Américas y desde allí hasta Avenida Pedro Zanni". "Se trata de un lugar de tránsito pesado, que se está poblando permanentemente y donde, en el verano, es muy difícil vivir, por la broza, la tierra y la gran cantidad de camiones que pasan por allí", acotó.Ampliando sobre lo consensuado en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Bahl expresó: "Es una excelente noticia. El convenio marco lo firmamos en la visita del presidente de la Nación, hace unos 45 días. Hubo que seguir tramitando toda la gestión administrativa y ahora, con la documental nuestra, del proyecto ejecutivo, el calce presupuestario y la parte legal, tenemos los elementos necesarios para llevar adelante el proceso de licitación". Hubo que seguir tramitando toda la gestión administrativa y ahora, con la documental nuestra, del proyecto ejecutivo, el calce presupuestario y la parte legal, tenemos los elementos necesarios para llevar adelante el proceso de licitación"."Es una obra muy importante desde lo económico y también para mejorarle la calidad de vida a todos los vecinos que, cuando sepan de esta noticia, seguramente se pondrán muy contentos", agregó.Bahl, también se refirió a la articulación con la esferas nacional y provincial para dar avance a este tipo de proyectos: "Lleva su tiempo de ejecución, pero con una planificación seria y un gobierno provincial que acompaña a sus municipios y un gobierno nacional que hace las cosas como corresponde, tiene garantizada la continuidad, aún superando un año de ejecución de la misma"."Son reuniones muy efectivas con respecto a los resultados. Porque permanentemente se hacen gestiones, muchos de los trámites se realizan a distancia, pero venir y tener al equipo del ministro a disposición, acompañado por el gobernador y su equipo, hace que 20 ó 30 temas se puedan ver en cinco minutos. Eso cambia totalmente las perspectivas, ya que se maximiza el tiempo y se acercan los resultados. Así que nos vamos muy satisfechos, porque estas reuniones siempre han sido de un resultado altamente positivo y, por supuesto, hacer 500 kilómetros de ida y otro tanto de vuelta y ser atendidos y retirarnos con respuesta, es muy gratificante para todos los intendentes", consideró, finalmente."Estuvimos trabajando y repasando a través de todos los programas que tenemos con el Ministerio de Obras Públicas de Nación, todas las obras importantes en este plan de obras tan grande que llevamos adelante en la provincia", expresó el ministro Marcelo Richard, tras la reunión a la que describió como "muy importante".Puntualizó que estuvieron dialogando, sobre "el inicio en estos días del hospital Bicentenario de Gualeguaychú. Estuvimos también trabajando para la no objeción y el desarrollo de la. También se gestionó, a través del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), del Programa Federal de Saneamiento (Profesa), para poder llevar adelante y finalizar las obras que tenemos en toda la provincia".Como así también, de "programas de las escuelas técnicas, que son las que había anunciado el presidente de la Nación, y que nosotros ya tenemos la licitación de la Escuela Técnica en Valle María y tenemos las otras cuatro en proceso licitatorio", informó."Son obras importantes que se canalizan a través del Ministerio de Obras Públicas", remarcó Richard.Indicó que también dialogaron sobre los Centros de Desarrollo Infantil. "El lunes estuvimos inaugurando el segundo en la provincia, en la localidad de San Gustavo, y ahora tenemos tres próximos a inaugurar y, trabajando en el resto de los 27 que tenemos en proceso de ejecución", detalló."Es un trabajo muy amplio que venimos desarrollando y que trabajamos con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y con el gobernador Bordet. También acompañando al intendente de la ciudad de Paraná en obras importantes para la ciudad", sostuvo, al calificar como "muy importante" la reunión desarrollada.En relación a la importancia de los temas abordados, indicó que también "había algunos temas vinculados a los procesos sobre todo de, que es uno de los puntos importantes para poder tener la continuidad de las obras". "Esto es un trabajo que veníamos haciendo con el equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas y, también en conjunto con nuestros equipos de todas las áreas del ministerio y con la Cámara de la Construcción", dijo Richard y subrayó que en ese aspecto "se resolvieron algunos aspectos que permitirán continuar con las obras en marcha".Por último, remarcó la importancia de las obras, ya que están distribuidas en toda la provincia: "Son programas muy amplios. Este plan tan importante que llevamos adelante en conjunto con el gobierno Nacional y que el gobernador-Bordet- ha priorizado en cuanto a la generación de empleo a través de la obra pública para poder no solamente dar respuesta a las demandas que surgen en todos los municipios, juntas de gobierno y comunas, sino también a las necesidades edilicias y de obras de infraestructura en toda la provincia", cerró Richard.