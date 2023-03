Canje: afirman que el fondo de los jubilados se reforzará en US$ 2.000 millones

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES podrá revalorizarse en unos US$ 2.000 millones tras el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de rescatar y unificar bonos que están en manos de los organismos públicos, estimaron fuentes oficiales.El objetivo es sumar instrumentos para la estabilidad económica, con los ejes puestos en reducir la deuda externa, financiar al Tesoro Nacional y absorber los excedentes de pesos en el mercado que empujan las cotizaciones de los dólares paralelos.En la actualidad el fondo de los jubilados cuenta con US$ 11.150 millones de títulos públicos con legislación local y US$ 2.500 millones bajo ley extranjera.Los títulos serán entregados en su totalidad a Nación, que los sacará de lista e implicará un desendeudamiento directo.Por los casi US$ 12.000 millones ley argentina, que implican un volumen mayor, lo firmado por Massa y acordado con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, consiste en que el FGS los salga a licitar de forma gradual.Del resultado, el 70% quedará en manos del Tesoro, mientras que el otro 30% se mantendrá en el Fondo.Estos cerca de $ 400.000 millones podrán destinarse al inciso L que rige a la entidad, es decir, proyectos productivos en la economía real y créditos para los jubilados.El restante que surja de las operaciones será compensado por el Tesoro al FGS con un bono dual que ajuste por inflación y devaluación.Tendrá una tasa del 8% y un cupón del 3% y a 13 años, una cualidad atractiva en un título que no perderá contra aumentos ni dólar.El título será adquirido a un valor técnico, lo que implica que ANSES le entregará a Nación títulos a $60 (precio de mercado), mientras que recibirá a $100.Fuentes de la ANSES sostienen que el fondo de los jubilados se beneficiará con una valorización extra de su patrimonio estimada en US$ 2.000 millones.Esto, sumado a los $ 400.000 millones que recibirá en entrega de los papeles en moneda extranjera y al provecho adicional de tener un activo que se indexa por inflación y devaluación.A enero, el patrimonio del Fondo se encontraba en US$ 56.500 millones.