Fernández puso en marcha el tren entre Mendoza y CABA tras 30 años paralizado

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "en cualquier rincón de la Patria está el Estado presente", al encabezar en Mendoza el acto de puesta en marcha de la ruta ferroviaria que une esa provincia con la ciudad de Buenos Aires, que no funcionaba desde hace 30 años, y recordó que "otros" habían dejado abandonado ese tren.Desde la ciudad de Palmira, distante 25 kilómetros del centro de Mendoza, el mandatario destacó que fue un día "de celebración" y ponderó el rol de los ferrocarriles para que "Argentina se federalice"."Miren cualquier rincón de la Patria: hay obras. En cualquier rincón de la patria está el Estado presente, llevando salud, educación y conectividad", subrayó.El jefe de Estado recordó que, a pesar de la pandemia, de la guerra en Ucrania y de la sequía que "afectó muchísimo" al país, su Gobierno siguió adelante, "construyendo escuelas, poniendo en pie universidades, construyendo hospitales y mejorando las rutas".Acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa; el ministro de Transporte, Diego Giuliano; el gobernador local, Rodolfo Suarez; y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, el mandatario recordó el proceso de privatización de los trenes en la década de 1990 y lo señaló como "desintegrador"."'Ramal que para, ramal que cierra'. El día que se dijo eso, la Argentina se desintegró. La conectividad se desintegró", subrayó.El tren San Martín a Mendoza no prestaba ese servicio desde hacía 30 años, y había convertido a ciudades como Palmira en "fantasma", con altas tasas de desocupación."Cuando viajo por el mundo me pregunto por qué los argentinos dilapidamos esa red ferroviaria que tuvimos. Hoy el tren está llevando argentinos a todos los lugares del país", destacó Fernández.Y señaló además que la recuperación de los trenes "para muchos era impensable". "Creyeron que estábamos vendiendo una mentira, que no íbamos a concretar, aquí está: es el tren que sale de Buenos Aires y llega a Mendoza", celebró.Fernández recordó también la figura del dirigente peronista Antonio Cafiero cuando decía que "quien sueña solo, sólo sueña; pero quien sueña con otros puede cambiar al mundo"."No me dejen soñando solo con la utopía de la igualdad, y hagámosla realidad para que estos trenes lleguen a cada rincón de la Argentina", concluyó Fernández.