Bordet: “El destino de la apicultura tiene que ser el generar valor agregado”

El gobernador Gustavo Bordet participó de la presentación de 26° Edición de la Fiesta Nacional de la Miel que se hará del 24 al 26 de marzo en la localidad de Maciá. “Entre Ríos es el segundo productor y exportador de miel, y eso nos pone orgullosos y nos genera desafíos”, dijo.Y subrayó que “el desafío más importante es poder llegar a la góndola con un producto envasado que tenga la marca Entre Ríos".La presentación de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Miel fue en el Salón de Gobernadores de Casa de Gobierno este martes, y en ese marco, el mandatario aseguró que “tenemos la obligación de fijar políticas públicas para dar continuidad a este propósito de generar valor agregado a nuestros productos de miel en cualquier góndola del mundo”.Junto al gobernador Gustavo Bordet, estuvieron el intendente Maciá, Juan Diego Conti; la vicegobernadora Laura Stratta; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; la secretaria de Turismo, María Laura Saad, el diputado provincial Juan Navarro y productores apícolas.Durante el acto, Bordet entregó al intendente Conti un aporte de 8 millones de pesos para solventar gastos de la organización de esta nueva edición de la Fiesta de la Apicultura. Además, se firmaron el Acta de Inicio de la construcción del Albergue Municipal en Maciá que demandará una inversión 60.137.506 pesos, y el contrato para la ampliación de la red de gas natural cuyo monto de inversión será de 118.749.816 pesos, y estará a cargo de la firma Hornus y CIA SA.Al respecto, el gobernador Borde aseguró que "la Fiesta Nacional de la Miel representa una de las más importante en el calendario que tiene nuestra provincia” y destacó que “tiene la particularidad que, además de ser un momento de celebración de todos los apicultores que se reúnen para hacer un alto en el trabajo cotidiano, se abren buenas oportunidades de negocios a través de las exposiciones, además de capacitaciones, charlas y contactos con importadores de otros países que permiten llegar con nuestros productos a distintos lugares del mundo", detalló.Dicho esto, Bordet mencionó que Entre Ríos es el segundo productor y exportador de miel. "Eso nos pone muy orgullosos por varios motivos. El primero porque la economía regional que representa la apicultura es diferente a otras en la particularidad del enorme esfuerzo que pone cada productor para obtener el fruto que después se refleja en este producto. El segundo motivo es que si no se asociaran en cooperativas no podrían comercializar y exportar este producto”, señaló“Entonces se dan dos características importantes que la hace distinta a la economía regional de la miel: el sacrificio y la tenacidad individual de cada productor para trabajar con un producto tan noble como es la miel, pero a su vez también la asociación desde lo colectivo para lograr un objetivo a través del cooperativismo. Es muy importante poder preservar y mantener esto", insistió.En ese marco, Bordet dijo que "lo que nos pone orgullosos también nos genera desafíos" e indicó que "el desafío más importante es poder llegar a los mercados del mundo como se está haciendo actualmente, pero poder hacerlo a la góndola con un producto envasado y que tenga una marca Entre Ríos".Sobre esto puntualmente, sostuvo que "es algo que hay que trabajarlo con una línea directriz" y advirtió que "estamos circunstancialmente, pero tenemos la obligación de fijar políticas públicas para que quien suceda siga y dé continuidad a este propósito de generar valor agregado a nuestros productos de miel para que en cualquier góndola del mundo, a través de un código QR, pueden determinar que esta miel que están consumiendo es la miel del monte de Maciá o la de azahares que se produce en el departamento Federación o Concordia, o la miel de eucaliptus que se produce en el macizo forestal de Colón, o la miel de las islas que es tan rica. Eso es un valor agregado que hoy el mundo justamente busca, tener esa identidad e identificación. Hacia ahí tenemos que ir. Ese es el destino de la apicultura de Entre Ríos", enfatizó."He tenido la suerte de poder acompañarlo dos veces en distintas exposiciones, y he aprendido muchísimo. Créanme que el entusiasmo que los productores apícolas entrerrianos ponen, contagia, y eso es un muy buen valor añadido para seguir trabajando en este sector", consideró."Por eso no tengo dudas que esta edición de la Fiesta Nacional de la Miel resultará un éxito desde lo recreativo y el desarrollo que la actividad se merece. Más allá del aporte que es una cuestión puntual, todo el acompañamiento de nuestro gobierno y equipos de gestión para tener una muy buena fiesta, además de seguir trabajando todos los días del año para desarrollar el sector", agregó.Por último, Bordet trajo a colación que se "están cumpliendo con varias obras para la ciudad de Maciá que bien merecido está, y felicitarte porque estás haciendo una extraordinaria gestión", concluyó.Por su parte, el intendente de Maciá, Juan Diego Conti, expresó su agradecimiento por el apoyo del gobierno provincial y expuso su satisfacción por estar en este lugar “promocionando lo que es nuestra fiesta muy esperada por todos los maciaenses, por toda la zona, por todo el centro de la provincia y por los miles y miles de apicultores que a lo largo y a lo ancho del país y de países limítrofes estarán presentes en la fiesta de Maciá, la más dulce del país", subrayó Conti.Agradeció especialmente, en nombre de su pueblo y de su equipo de gobierno, al gobernador Gustavo Bordet y a la vicegobernadora Laura Stratta por el apoyo brindado y "por acompañar desde el primer día de gobierno el crecimiento y por mejorar la calidad de vida de este pedacito de la provincia de Entre Ríos ubicado en el centro de la Selva de Montiel".Finalmente, explicó que la fiesta de la apicultura ha colmado todas las expectativas, con los stand apícolas y la demanda de puestos comerciales agotados, como así también por la gente que se espera para el evento. "Realmente nos espera una fiesta inolvidable en nuestra querida ciudad de Maciá", completó el intendente.Tendrá una cartelera de espectáculos, exposiciones, capacitaciones y stands, y se esperan apicultores de todo el país. Además, se lanzará la Apimondia 2023.Para acceder al programa: https://expo.macia.gob.ar/