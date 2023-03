AJER cuestionó el proyecto de cargos para el Poder Judicial

Este martes se realizaron en la Cámara de Senadores las audiencias públicas para cargos en el Poder Judicial.



La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) estuvo presente en el recinto y mostró reparos al proyecto de ley de cargos para el Poder Judicial. El gremio advirtió que “del total de 152 cargos propuestos 83 son transformación de cargos de Temporarios con Derecho a Permanencia que se pasan a planta sin concurso, usándose esos cargos temporarios desocupados para reforzar las superestructuras con relatores de vocales de Cámara designados a dedo”.



En declaraciones a Elonce, José María Segura, secretario adjunto de AJER, explicó que con el proyecto, “habían anunciado que eran cargos nuevos, pero viendo el detalle y las planillas adjuntas, encontramos con que la gran mayoría no son cargos nuevos, que es lo que necesita la justicia, sino que son pases a planta sin concurso, lo cual estamos denunciando porque no corresponde”.



“Vinimos al Senado a pedir que evalúen o por lo menos consideren el pedido de cargos que hizo AJER, producto de un relevamiento que hicimos oficina por oficina en cada juzgado de la provincia. Relevamos que, para atender la demanda de la sociedad sobre el poder judicial, hace falta la creación de cargos nuevos, fundamentalmente en los juzgados de Primera Instancia, Fiscalías y Defensorías donde la gente hace sus reclamos. Estábamos solicitando 231 cargos para toda la provincia”, dijo Segura.



Tras ello, manifestó que “si el Estado decide destinar mayores recursos para personal en el poder judicial, los cargos nuevos deben ir a los lugares de mayor demanda de la sociedad y no usarse para pasar a planta violando la ley de ingreso obligatorio, que debería ser por concurso. Si la ley sale así, vamos a evaluar sino corresponde una acción de inconstitucionalidad, pero la verdad que nuestra intención es lograr el diálogo con los legisladores y que vean la necesidad de la sociedad sobre el poder judicial, más que la necesidad de la superestructura”, finalizó.