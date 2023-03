Fernández anunció el reingreso de la Argentina a la UNASUR

Foto 1/2 Foto 2/2

El presidente Alberto Fernández anunció el reingreso de la Argentina a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), al compartir una reunión de trabajo con los y las integrantes del Grupo de Puebla y del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada.



"En América Latina estamos todos en el mismo bote, y la construcción de la unidad debe dejar de lado la utilización política, porque eso nos condena a más postergación. Por eso debemos revitalizar cuanto antes a la UNASUR", afirmó el mandatario en el cierre del encuentro, donde anunció la reactivación de los derechos y obligaciones de la Argentina ante el organismo regional.



De esta manera, la Argentina normaliza su presencia en el bloque con su vuelta a la institucionalidad, interrumpida durante el gobierno anterior. Actualmente está integrado por Guyana, Surinam, Bolivia, Venezuela y Perú.



En este sentido, Alberto Fernández instó a "ponernos de acuerdo en la necesidad de construir un bloque regional como mecanismo de autodefensa porque nadie se salva solo", y consideró que "si Brasil y Argentina estamos adentro, la UNASUR tendrá otra potencia y tendremos que avanzar para que todos los países hermanos vuelvan a encaminarse" hacia este bloque regional.



En su intervención, el ex mandatario de España José Luis Rodríguez Zapatero expresó que "Argentina se ha ganado ser el país que lidera la lucha por los derechos humanos en los últimos 40 años, y por eso España está aquí trasladando un abrazo fraternal al pueblo argentino por su tarea inspiradora", y al mismo tiempo se proclamó en favor de que haya "un antes y un después en pos de la unidad de Latinoamérica para que la pobreza sea abolida definitivamente, la igualdad sea el único horizonte y que los derechos humanos sean aquello que exporta" la región.



El ex mandatario de la República de Colombia, Ernesto Samper, destacó la importancia de que "la Argentina regrese a la UNASUR" para que el organismo "se fortalezca, se amplíe y retome las banderas sociales del progresismo en América Latina", y precisó que "esta integración política está basada en preservar la condición de la región como una zona de paz en el mundo, así como en la continuidad de la democracia y el respeto por los derechos humanos en el continente".



El ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que "la diversidad cultural es nuestra riqueza, es nuestra identidad para enfrentar la adversidad", y remarcó la necesidad de garantizar la "soberanía política, ideológica y también jurídica" porque la "lucha actual es por los recursos naturales: si es de los pueblos bajo la autorización de los Estados, o de los privados bajo el saqueo de las trasnacionales".



A su vez, el ex jefe de Estado de la República del Ecuador, Rafael Correa, señaló que "la integración va mucho más allá de la ideología", y enfatizó que "hoy más que nunca va a ser necesaria la UNASUR ante una crisis económica muy grave que nos va a llegar más temprano que tarde por seguir dependiendo de una moneda extra-regional".



En tanto, la coordinadora del CLAJUD, Gisele Ricobom, advirtió por el "fenómeno de la guerra jurídica en América Latina, por el que verificamos que en muchos países hay una estrategia común que involucra a la prensa y al sistema de justicia, con jueces y fiscales que criminalizan la política con persecuciones que no observan el mínimo de las garantías jurídicas del estado de derecho".



En el inicio de la reunión, Marco Enríquez-Ominami destacó la función del presidente Alberto Fernández como "fundador y motor de este grupo de acción y reflexión progresista que integran 18 países", y detalló el abordaje de esta sesión de trabajo bajo el título de "estrategias para el reencuentro de los gobiernos".



El Presidente estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Taiana; la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini (moderadora del encuentro); la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Eduardo Valdés.



También participaron por el Grupo de Puebla Mónica Xavier (Uruguay), Clara López (Colombia), Gabriela Rivadeneira (Ecuador), Hugo Martínez (El Salvador) y Camilo Lagos (Chile).



Asistieron, además, los integrantes del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) Enrique Santiago (España), Adoración Guamán (Ecuador), Gerardo Pisarello (España), Larissa Ramina (Brasil), Silvina Romano (Argentina) y Dolores Delgado (España).