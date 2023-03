Juicio a la Corte: “El proceso es abierto y transparente”, dijo Gaillard

La presidenta de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, aseguró este martes que el trabajo que lleva adelante ese cuerpo respecto a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia "es objetivo, abierto y transparente", al sostener que busca "que se esclarezca la verdad y determinar si los hechos denunciados sucedieron o no"."El objetivo es que se esclarezca la verdad y determinar si los hechos denunciados contra los integrantes de la Corte sucedieron o no. Es un trabajo muy importante", aseguró Gaillard en declaraciones a Radio Diez, al sostener que "requerimos la colaboración de todos, incluso de la oposición".En ese sentido, la diputada del Frente de Todos puso de relieve que la comisión de Juicio Político de la Cámara baja lleva adelante "un proceso objetivo, abierto y transparente, independientemente de la opinión que uno pueda tener".La comisión citó para su reunión de este martes a las 13 al exministro de Justicia Germán Garavano; al senador José Torello, exjefe de asesores de Presidencia, y al prófugo Fabián Rodríguez Simón, exasesor judicial de Mauricio Macri, para que expongan por el fallo del "2x1" en favor de genocidas condenados, dictado en 2017 por la Corte Suprema, una de las resoluciones por las cuáles son acusados los ministros del máximo tribunal.Fuentes legislativas revelaron que los exfuncionarios no irían y que ya habrían notificado a los diputados las razones de su inasistencia.En ese sentido, trascendió que Garavano informó "por nota" que estará participando de una actividad laboral en Córdoba, adjuntó copia de los pasajes y quedó a 'disposición de la Comisión, mientras que Torello sostuvo en una carta que "la Cámara de Diputados carece de competencia" para su citación por su condición de senador nacional."La Cámara de Diputados carace de competencia para mi citación a ser interrogado en razón de mi condición de Senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente (Carolina Gaillard) que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular", dijo Torello en la nota.Al ser consultada sobre la carta enviada por el senador nacional de Juntos por el Cambio, Gaillard dijo que le "sorprendió" los términos de esa misiva y afirmó que "todos los ciudadanos tenemos la obligación de declarar"."Se lo está citando como testigo, no como imputado. Está obligado a venir, no está amparado en los fueros. Tampoco puede valerse de declarar por escrito", explicó.La diputada anticipó que "se le va a reiterar la citación" a Torello y si no concurre "se le comunicará a las autoridades del Senado para que tomen las medidas correspondientes". Fuente: (Télam)